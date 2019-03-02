親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

這14家公司過去3年配息超大方 殖利率又高

國軍放寬限制 「刺龍刺鳳」也有機會當兵

降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

2019-03-02 19:07聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，總計有66批，約2970萬顆，已預...
瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，總計有66批，約2970萬顆，已預防性下架。圖／食品藥物管理署提供
分享
美國食品藥物管理局（FDA）上午發出警訊，印度製藥公司Hetero昨天召回部分降血壓藥中，在成分裡發現第3種的致癌物「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）。衛福部食藥署今清查後發現有2款降血壓藥，分別為緩壓膜衣錠50毫克、壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克，有使用到該藥廠原料藥，總計3188萬顆，先採取預防性下架。

食藥署收到美國的警訊後，今天一早就開始清查，國內是否有使用印度製藥公司Hetero生產的降血壓原料藥氯沙坦（Losartan）的藥品。清查發現，由吉富貿易有限公司原裝進口的「緩壓膜衣錠50毫克」以及國內藥廠瑩碩生技於台灣生產製造的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，使用問題公司生產的原料藥。

緩壓膜衣錠50毫克進口總計218萬顆、壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克生產總計2970萬顆，兩者加總總計3188萬顆。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，目前雖然尚未檢驗兩款藥品使用的原料藥是否有「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA），但考量民眾用藥安全，已要求業者採預防性下架，同步請研檢組研發檢驗方法，直到確認藥品未含有「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）才能恢復上架。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，降血壓藥原料藥中，被發現新的致癌物成分「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA），其實與先前的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），都屬於亞硝胺的不純物，三者在動物試驗中都具有致癌性，但並未有人體試驗。

食藥署強調，鑑於這類高血壓藥製程極可能再產生其他不純物，也評估是否停用此類藥品，避免民眾擔心。

吉富貿易有限公司原裝進口的「緩壓膜衣錠50毫克」，進口218萬顆，已預防性下架。...
吉富貿易有限公司原裝進口的「緩壓膜衣錠50毫克」，進口218萬顆，已預防性下架。圖／食品藥物管理署提供
分享

食藥署印度生技
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

能連爬四樓不休息 科學家：防早死的關鍵

2019-03-02 17:01

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12

想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02

新北福隆沙灘驚見死豬 疑海上漂來動保所帶回檢驗

2019-03-02 15:33

明天變天！鋒面通過全台有雨 北台濕涼

2019-03-02 18:58

真的別凡事跑急診 這原因易讓老年人順位向後排

2019-03-02 18:37

學測選填引發世代戰爭？ 劇團推「我的未來誰的夢」

2019-03-02 15:39

廚餘養豬漸轉型 部分縣市整建趕建堆肥場

2019-03-02 14:52

破壞國家風景區環境 檢舉獎金罰金30%降為15%

2019-03-02 14:47

研究顯示 中年積極從事體能和腦力活動可防老年癡呆

2019-03-02 14:35

美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26

6都廚量最大 多管道去化成為新挑戰

2019-03-02 13:58

美食拼盤／烏魚子馬卡龍 舌尖在跳舞

2019-03-02 13:41

帳篷、木屋、小宮殿… 住旅館也能這麼好玩

2019-03-02 13:25

3+3郵遞區號明年上路 地址缺漏也能送達

2019-03-02 13:24

長者住院易「譫妄」 台灣學界找到治療新法

2019-03-02 13:17

無紙化！中華郵政PDA簽收掛號 年底前上路

2019-03-02 13:14

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

春遊補助詳細辦法月初公佈！林佳龍：會有新作法

2019-03-02 13:07

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

爸爸罹口腔癌家庭苦 超級英雄微電影給支持

2019-03-02 12:31

影／舞獅踢倒柱子變傻眼貓咪 下一秒網友讚嘆：果然有練過！

2019-03-02 12:00

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

幼兒園批補助常態拖延「公務員只會搓湯圓要求撤文」

2019-03-02 11:47

未來一周天氣數變 恐有東北季風或大陸冷氣團

2019-03-02 11:38

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

美國FDA再提警告 痛風新藥有增加心臟病風險

2019-03-02 11:24

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

老人易發譫妄 要醫師建議家屬就診前先備好2件事

2019-03-02 11:11

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

中華郵政PDA簽收掛號郵件 今年底前上路

2019-03-02 11:03

名古屋VS高雄吃喝玩樂投票 有機會拿台灣虎航來回機票

2019-03-02 10:50

突發前胸後背劇烈疼痛 可能是心臟病

2019-03-02 10:49

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

福衛七號長這樣 北市天文館有台美科學合作聯展

2019-03-02 10:32

粉色鐵道之旅 搭火車追櫻花9大路線報你知

2019-03-02 10:28

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

何時下雨解旱象？ 氣象局指這期間各地降雨機率提高

2019-03-02 09:21
看更多

熱門文章

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

郭董指數學很重要 台師大教授：數學人才出路好的時代來了

2019-03-01 21:28

今日星座運勢／雙子桃花開認清緣分 勤儉節約持家

2019-03-02 00:00

影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

2019年6大熱門工作 你選對了嗎？

2019-03-02 15:33

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

機車竟然被猥褻？精神科名醫也說第一次聽到

2019-03-01 21:55

出遊把握今天！白天高溫27至30度 暖熱像夏天

2019-03-02 04:53

兩公尺大怪魚 首度現蹤加州海灘

2019-03-02 16:57

COACH小飛象單品售價懶人包 看了再衝

2019-03-02 00:19

埃及聖䴉大爆量 嘗試空氣槍撲殺

2019-03-01 23:24

癌症治療並不難？專家分析三個最新抗癌思維

2019-03-01 20:41

能連爬四樓不休息 科學家：防早死的關鍵

2019-03-02 17:01

國道明天下午最塞！9大地雷路段行車時間3到7倍

2019-03-01 19:21

用力曬太陽！明天放晴回暖 後天鋒面通過北台再濕涼

2019-03-01 20:14

連假北返車潮下午湧現 9路段必塞

2019-03-02 00:44

桶裝瓦斯、天然氣 今起雙漲

2019-03-02 00:44

想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

何時下雨解旱象？ 氣象局指這期間各地降雨機率提高

2019-03-02 09:21

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

擴散條件轉差 今空氣品質多為普通到橘色等級

2019-03-02 04:54

竹苗有渦流現象 清晨台灣西部空氣品質不太好

2019-03-02 08:09

未來一周天氣數變 恐有東北季風或大陸冷氣團

2019-03-02 11:38

國5停車場開張 北上雪隧南口已回堵7公里

2019-03-02 15:18

大樂透第108025期 頭獎摃龜

2019-03-01 22:41

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07

莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星

2019-03-01 19:24

全台晴朗 吳德榮：中南部空氣品質不佳

2019-03-02 07:32

超商三角飯糰「人氣熱賣TOP 3」！網推：就是要吃這一味

2019-03-02 15:52

粉色鐵道之旅 搭火車追櫻花9大路線報你知

2019-03-02 10:28

新北福隆沙灘驚見死豬 疑海上漂來動保所帶回檢驗

2019-03-02 15:33

美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26

國道下午恐塞 高公局建議北向上午出發

2019-03-02 07:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top