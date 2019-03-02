降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

2019-03-02 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，總計有66批，約2970萬顆，已預防性下架。圖／食品藥物管理署提供 分享 facebook 美國食品藥物管理局（FDA）上午發出警訊，印度製藥公司Hetero昨天召回部分降血壓藥中，在成分裡發現第3種的致癌物「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）。衛福部食藥署今清查後發現有2款降血壓藥，分別為緩壓膜衣錠50毫克、壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克，有使用到該藥廠原料藥，總計3188萬顆，先採取預防性下架。

食藥署收到美國的警訊後，今天一早就開始清查，國內是否有使用印度製藥公司Hetero生產的降血壓原料藥氯沙坦（Losartan）的藥品。清查發現，由吉富貿易有限公司原裝進口的「緩壓膜衣錠50毫克」以及國內藥廠瑩碩生技於台灣生產製造的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，使用問題公司生產的原料藥。

緩壓膜衣錠50毫克進口總計218萬顆、壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克生產總計2970萬顆，兩者加總總計3188萬顆。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，目前雖然尚未檢驗兩款藥品使用的原料藥是否有「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA），但考量民眾用藥安全，已要求業者採預防性下架，同步請研檢組研發檢驗方法，直到確認藥品未含有「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）才能恢復上架。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，降血壓藥原料藥中，被發現新的致癌物成分「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA），其實與先前的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），都屬於亞硝胺的不純物，三者在動物試驗中都具有致癌性，但並未有人體試驗。