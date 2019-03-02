真的別凡事跑急診 這原因易讓老年人順位向後排

2019-03-02 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣醫學中心急診塞到爆，目前以檢傷分類看診先後順序，急診也不見得快，更有急診醫師提醒，老年人難以用檢傷評估，曾有位爺爺因肚子悶掛急診，檢傷程度較輕微，被安排到後面順位，不料爺爺竟是心肌梗塞。為保障自己及他人就醫權利，建議民眾先到診所，若有必要可更快速送醫急救。

據健保署統計，去年全台共有712萬人次掛急診，林口長庚醫院收治最多急診患者，以20萬人次奪冠；龍頭台大醫院則蟬聯全台最塞急診，8400多人得在急診室苦等48小時以上。當中症狀相對輕微病人超過百萬，不明原因發燒、腹痛與骨盆痛人次逼近90萬人次，高居急診就醫診斷第一、二名。

去年急診室就醫人次前十大醫院分別是，林口長庚醫院以廿萬人次最多，台北市立聯合醫院各院急診合計十八萬人次之，第三名則是台北馬偕醫院共十七萬人次，第四名後依序為中國醫藥大學附設醫院、亞東、高雄長庚、奇美、台大、三總與成大。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科教授高偉峰表示，國內急診壅擠現象幾乎都發生在醫學中心，區域醫院不一定擠，分析可能與國內各級醫院看診費價差極小，甚至連急診、門診費用也差不多，多數民眾信仰有名氣的大醫院，也希望能快點解決病狀，導致急診室中光感冒、拉肚子就佔三四成。

「不是迷信名牌大醫院，是在診所有不好的經驗。」五十多歲的陳先生說，去年八月突然冒出不明紅點，到皮膚科診所看五次，結果都是尋麻疹或過敏，乖乖用藥，紅疹卻越來越多，但診所也沒建議轉診，他以為自己生怪病，嚇得跑到大醫院，才知道是疥瘡，延遲一個月治療，害得全家都中標。