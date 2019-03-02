親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陸政協發言人：民主協商不會取代兩岸正式協商談判

星二代嗑藥掙扎至死 男友一旁錄影見死不救

能連爬四樓不休息 科學家：防早死的關鍵

2019-03-02 17:01聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

西班牙科學家針對近13,000名罹患冠狀動脈疾病，或懷疑患有冠狀動脈疾病的人進行...
西班牙科學家針對近13,000名罹患冠狀動脈疾病，或懷疑患有冠狀動脈疾病的人進行測試。研究人員得出結論：能夠在不休息的情況下爬四個樓層，是避免早逝的關鍵。本報資料照片
分享
英年早逝令人痛心，有沒有辦法避免？明天出刊的元氣周報引用西班牙研究，提出避免者早逝的關鍵，以下先分享給讀者： 

西班牙科學家針對近13,000名罹患冠狀動脈疾病，或懷疑患有冠狀動脈疾病的人進行測試。研究人員得出結論：能夠在不休息的情況下爬四個樓層，是避免早逝的關鍵。

參與者被要求在跑步機上行走或跑步，逐漸增加強度，直到疲憊為止，運動過程，連接超聲心動圖（利用超聲波顯示心臟影像的檢查）觀察。

參與者施加的能量以代謝當量（MET）測量，1個MET相當於靜靜坐著所消耗的能量或氧氣使用率；輕度活動如站立或緩慢行走，使用的MET少於3；中等運動如快走，使用3-6MET；慢跑或踢足球則需要超過6MET。

研究中，良好功能（functional capacity）的定義是指在跑步機測試期間，能夠達到10MET才變得氣喘吁吁。

受試者分為兩組─良好功能或低於10MET的低功能者。在為期5年的追蹤期間，1253名參與者死於心血管疾病，670名死於癌症，650名死於其他原因。

研究測試中，每增加1個MET，死亡的風險就會減少9%。在功能差的參與者中，心血管疾病死亡的風險為3.2%，而能力良好的參與者則為1.2%。

心臟病專家Peteiro博士表示：「我們的研究結果進一步證明運動對健康和長壽的益處。除了維持良好體重，身體活動對血壓和血脂都有積極作用，減少身體的發炎反應。」

他說，有更簡單的方法可以估算你是否可以在跑步機測試中達到10MET。「如果你能快速爬完三層樓，或在不停下來休息的狀況下，走完四層樓，那麼代表你有很好的功能。」如果無法做到，表示你需要更多運動。

心血管疾病西班牙氣喘
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12

想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02

新北福隆沙灘驚見死豬 疑海上漂來動保所帶回檢驗

2019-03-02 15:33

學測選填引發世代戰爭？ 劇團推「我的未來誰的夢」

2019-03-02 15:39

廚餘養豬漸轉型 部分縣市整建趕建堆肥場

2019-03-02 14:52

破壞國家風景區環境 檢舉獎金罰金30%降為15%

2019-03-02 14:47

研究顯示 中年積極從事體能和腦力活動可防老年癡呆

2019-03-02 14:35

美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26

6都廚量最大 多管道去化成為新挑戰

2019-03-02 13:58

美食拼盤／烏魚子馬卡龍 舌尖在跳舞

2019-03-02 13:41

帳篷、木屋、小宮殿… 住旅館也能這麼好玩

2019-03-02 13:25

3+3郵遞區號明年上路 地址缺漏也能送達

2019-03-02 13:24

長者住院易「譫妄」 台灣學界找到治療新法

2019-03-02 13:17

無紙化！中華郵政PDA簽收掛號 年底前上路

2019-03-02 13:14

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

春遊補助詳細辦法月初公佈！林佳龍：會有新作法

2019-03-02 13:07

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

爸爸罹口腔癌家庭苦 超級英雄微電影給支持

2019-03-02 12:31

影／舞獅踢倒柱子變傻眼貓咪 下一秒網友讚嘆：果然有練過！

2019-03-02 12:00

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

幼兒園批補助常態拖延「公務員只會搓湯圓要求撤文」

2019-03-02 11:47

未來一周天氣數變 恐有東北季風或大陸冷氣團

2019-03-02 11:38

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

美國FDA再提警告 痛風新藥有增加心臟病風險

2019-03-02 11:24

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

老人易發譫妄 要醫師建議家屬就診前先備好2件事

2019-03-02 11:11

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

中華郵政PDA簽收掛號郵件 今年底前上路

2019-03-02 11:03

名古屋VS高雄吃喝玩樂投票 有機會拿台灣虎航來回機票

2019-03-02 10:50

突發前胸後背劇烈疼痛 可能是心臟病

2019-03-02 10:49

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

福衛七號長這樣 北市天文館有台美科學合作聯展

2019-03-02 10:32

粉色鐵道之旅 搭火車追櫻花9大路線報你知

2019-03-02 10:28

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

何時下雨解旱象？ 氣象局指這期間各地降雨機率提高

2019-03-02 09:21

住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07

連假到國際蘭花展 欣賞台灣外銷奇蹟

2019-03-02 08:23

別管蛇酒了 來喝茶酒吧！十大網友最愛的台精釀啤酒

2019-03-02 08:02
看更多

熱門文章

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

龍蝦半價！「超市火鍋」爆紅　業者曝：月營收400萬

2019-03-01 18:25

郭董指數學很重要 台師大教授：數學人才出路好的時代來了

2019-03-01 21:28

影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27

今日星座運勢／雙子桃花開認清緣分 勤儉節約持家

2019-03-02 00:00

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

2019年6大熱門工作 你選對了嗎？

2019-03-02 15:33

機車竟然被猥褻？精神科名醫也說第一次聽到

2019-03-01 21:55

出遊把握今天！白天高溫27至30度 暖熱像夏天

2019-03-02 04:53

COACH小飛象單品售價懶人包 看了再衝

2019-03-02 00:19

注意！不只是久坐而已 肝不好也容易長痔瘡

2019-03-01 17:35

埃及聖䴉大爆量 嘗試空氣槍撲殺

2019-03-01 23:24

癌症治療並不難？專家分析三個最新抗癌思維

2019-03-01 20:41

國道明天下午最塞！9大地雷路段行車時間3到7倍

2019-03-01 19:21

用力曬太陽！明天放晴回暖 後天鋒面通過北台再濕涼

2019-03-01 20:14

巴黎時裝周／張鈞甯美得像場夢 辛芷蕾探索冒險女人心

2019-03-01 18:14

連假北返車潮下午湧現 9路段必塞

2019-03-02 00:44

桶裝瓦斯、天然氣 今起雙漲

2019-03-02 00:44

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

大樂透第108025期 頭獎摃龜

2019-03-01 22:41

竹苗有渦流現象 清晨台灣西部空氣品質不太好

2019-03-02 08:09

何時下雨解旱象？ 氣象局指這期間各地降雨機率提高

2019-03-02 09:21

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07

想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02

莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星

2019-03-01 19:24

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

擴散條件轉差 今空氣品質多為普通到橘色等級

2019-03-02 04:54

全台晴朗 吳德榮：中南部空氣品質不佳

2019-03-02 07:32

能連爬四樓不休息 科學家：防早死的關鍵

2019-03-02 17:01

未來一周天氣數變 恐有東北季風或大陸冷氣團

2019-03-02 11:38

高屏溪水鳥生態浩劫 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 18:37

國5停車場開張 北上雪隧南口已回堵7公里

2019-03-02 15:18

國道下午恐塞 高公局建議北向上午出發

2019-03-02 07:41

連假到國際蘭花展 欣賞台灣外銷奇蹟

2019-03-02 08:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top