能連爬四樓不休息 科學家：防早死的關鍵

2019-03-02 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



西班牙科學家針對近13,000名罹患冠狀動脈疾病，或懷疑患有冠狀動脈疾病的人進行測試。研究人員得出結論：能夠在不休息的情況下爬四個樓層，是避免早逝的關鍵。本報資料照片 分享 facebook 英年早逝令人痛心，有沒有辦法避免？明天出刊的元氣周報引用西班牙研究，提出避免者早逝的關鍵，以下先分享給讀者：

西班牙科學家針對近13,000名罹患冠狀動脈疾病，或懷疑患有冠狀動脈疾病的人進行測試。研究人員得出結論：能夠在不休息的情況下爬四個樓層，是避免早逝的關鍵。

參與者被要求在跑步機上行走或跑步，逐漸增加強度，直到疲憊為止，運動過程，連接超聲心動圖（利用超聲波顯示心臟影像的檢查）觀察。

參與者施加的能量以代謝當量（MET）測量，1個MET相當於靜靜坐著所消耗的能量或氧氣使用率；輕度活動如站立或緩慢行走，使用的MET少於3；中等運動如快走，使用3-6MET；慢跑或踢足球則需要超過6MET。

研究中，良好功能（functional capacity）的定義是指在跑步機測試期間，能夠達到10MET才變得氣喘吁吁。

受試者分為兩組─良好功能或低於10MET的低功能者。在為期5年的追蹤期間，1253名參與者死於心血管疾病，670名死於癌症，650名死於其他原因。

研究測試中，每增加1個MET，死亡的風險就會減少9%。在功能差的參與者中，心血管疾病死亡的風險為3.2%，而能力良好的參與者則為1.2%。

心臟病專家Peteiro博士表示：「我們的研究結果進一步證明運動對健康和長壽的益處。除了維持良好體重，身體活動對血壓和血脂都有積極作用，減少身體的發炎反應。」

他說，有更簡單的方法可以估算你是否可以在跑步機測試中達到10MET。「如果你能快速爬完三層樓，或在不停下來休息的狀況下，走完四層樓，那麼代表你有很好的功能。」如果無法做到，表示你需要更多運動。