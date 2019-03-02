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想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

台灣四面環海，尚青的海鮮讓人食指大動，但海鮮給人的印象，總是含有高量的膽固醇，想預防膽固醇過高，總是以為不吃海鮮就對了。但營養師表示，這是錯誤觀念，國健署最新版「每日飲食指南」魚類是蛋白質來源第二優先順位，以蝦蟹為例，食用前去掉集中膽固醇的頭部及卵黃，落實「豆魚蛋肉一掌心」，就無需擔心膽固醇過高問題。

營養師林世航在國健署「膽固醇太高，不吃海鮮就對了嗎?」文中指出，因近年膽固醇的危害眾所皆知，民眾看到體檢報告上總膽固醇出現紅字時總是特別緊張，認為只要吃進食物中的膽固醇就會讓情況更嚴重，但其實影響血液中膽固醇含量最大的因素是吃進去的「飽和脂肪酸」，而不是「膽固醇」。

林世航表示，體內膽固醇約有7、8成是內生性膽固醇，是肝臟或小腸細胞合成，剩餘2、3成才是來自於飲食中，其中最主要引起膽固醇的是飽和脂肪酸，因此應注意飽和脂肪酸的攝取，如五花肉、培根、奶精、烹調用豬油等。國健署去年最新版的「每日飲食指南」也將蛋白質食物來源的順序調整為豆類最優先，其次是魚、蛋，最後才是肉類，因此適量吃海鮮與雞蛋並沒有問題。

想降低膽固醇問題，林世航建議，除挑選較少飽和脂肪酸的食物外，平常可多攝取蔬菜，蔬菜富含的膳食纖維具有促進體內膽固醇代謝，其中水溶性膳食纖維會進一步減少肝臟自行產生的膽固醇，幫助控制血膽固醇濃度，水溶性膳食纖維的來源以瓜果類、蕈菇類蔬菜和水果為主。同時，避免食用含糖飲料、甜點等食物，過多的添加糖會提高血脂異常、總膽固醇上升風險。

國健署最新版「每日飲食指南」魚類是蛋白質來源第二優先順位，落實「豆魚蛋肉一掌心」...
國健署最新版「每日飲食指南」魚類是蛋白質來源第二優先順位，落實「豆魚蛋肉一掌心」，就無需擔心膽固醇過高問題。圖／元氣周報
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膽固醇脂肪
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