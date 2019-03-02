學測選填引發世代戰爭？ 劇團推「我的未來誰的夢」

2019-03-02 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



人文展賦劇團推出《我的未來誰的夢》舞台劇及特展，以學生遭家長操控為主軸發展劇情。圖/人文展賦劇團提供 分享 facebook 據青年署統計，逾四成大學生想重選科系，孩子的未來，到底是誰的夢？學測成績上周公布，選填志願恐成家庭戰爭最後一根稻草，在此一選填志願的關頭，人文展賦劇團今(2日)起推出《我的未來誰的夢》舞台劇及特展，以學生面對課業壓力、選填志願遭家長操控為主軸發展劇情，並由13歲到33歲的演員跨世代混齡演繹台灣青年「被控制」的人生。

《我的未來誰的夢》由導演林麗卿編導。她陪伴女兒度過升學壓力，看到一則資優生之死的新聞報導，開始思索如何透過戲劇協助青少年。她以課業壓力、家庭衝突作為生命對話契機，讓學生暢談心中的痛苦，最後依照學生們的故事以及許多人的人生經驗完成本劇，揭露台灣青少年「被控制」的人生。

此次演出，19位演員年齡橫跨13歲到33歲，包含國高中生、大學生、社會新鮮人。25歲的演員吳信翰分享，在劇中最有感觸的一句話：「這麼爛的成績，也敢給我簽名！」他回想起高中時期，因為玩社團忽略成績，這句話成為親子關係的引爆點，然而，在參與《我的未來誰的夢》演出的過程中，回想到媽媽的眼淚、爸爸的憤怒，會想：「如果，當時我們都能夠好好講出心裡面想說的話，該有多好？」，因此開始思考孩子跟父母之間，要用何種的方式溝通，才能了解彼此之間的問題以及需求。

人文展賦劇團創辦人楊文貴表示，在親子關係中，父母可以把孩子當作要爭取的「客戶」個體，以滿足客戶需求為主，讓孩子斷在走向獨立個體的成長過程，提升個人價值感，尤其針對青少年，用尊重的方式溝通比較容易買單。楊文貴也分享「親子爭吵停看聽」三步驟：「親子爭吵停看聽，停止防衛觀心境，看到對方的困境，聽見本意都高興。」將重點拉回願意彼此理解，希望創造更多正面溝通。

台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢表示，愛很簡單，但怎麼愛，父母和孩子都還需要很多的學習，建議父母練習「少說一點，多聽一些」。她認為，《我的未來誰的夢》是一部非常令人深省的舞台劇，背誦人生的片段讓身為家長及老師讓人看得膽戰心驚，知識不應該是被這樣教導，希望大家能一起來看戲，重新省思我的未來到底是誰的夢？

為帶動更多對於自身「我的未來誰的夢」議題的反思與行動，人文展賦劇團與新光人壽人生設計所、《職人》合作主題特展，即起在台北車站附近的人生設計所館前站，於學測選填期間進行「影響我人生的一句話」探討。歡迎民眾在「一句影響人生的話」網美牆寫下自己心中的那句話，並藉由互動式展覽、名人故事尋寶遊戲、網路串連活動、生涯探索工作坊等方式促成走向自己的夢想！

●《我的未來誰的夢》舞台劇今起在基隆文化中心演藝廳演出，網路免費索票。