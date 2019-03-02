遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



台鐵局228當天深夜臨時加開班車送旅客，該列車為示意照。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook 「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲專頁今日爆料，2月28日當天深夜，台鐵局554次莒光號因有7名旅客錯過東澳站未下車，到南澳站才下車，台鐵局為此臨時加開一班電車，送7名旅客回東澳站。對此台鐵局表示，當班站長本來試圖幫旅客叫計程車，但因時間太晚計程車拒載，恰巧有一編組抵達蘇澳新站準備迴送蘇澳，基於服務旅客立場，就讓旅客搭上該列車回到東澳站。

依據粉絲專頁臉書貼出台鐵簡訊，內容指出，28日554次（莒光號）23：41（晚14）到東澳站，23：42（晚14分）開，開車後有7位要到東澳站旅客電話告知客服，表示未下車（車長及車站表示車門正常），到南澳站（23：54到）才下車，因已無其他列車可送回，臨時由蘇新開出（00：18開）一列500型電車至南澳站，將該7名旅客於00：47送回東澳站。

訊息一出引發網友批評，有網友指出，這距離叫一台計程車，CP值還比開一列車的人事成本低，難道南澳叫不到願意跑的計程車？也有網友指出，旅客自己沒下車，台鐵局無需負責，但若沒收費，等於成本轉嫁全民，沒有圖利私人的問題嗎？擔憂以後大家都要比照辦理。有網友推估，區間的迴送成本3840元，因此應該要跟那7名旅客每個收549元，才能打平區間迴送成本。

對此台鐵局回應，該列車平常是進東澳2股道，開啟左側車門，但228當天，因為該次車誤點14分，需待避256次自強號，因此改進東澳3股道，開啟右側車門；列車進站後，有1名旅客上車、2名旅客下車，並完成行包授受，值班站長與列車長未見旅客上下車，即關閉車門開車。

台鐵局說，列車駛抵南澳站後，有7名旅客下車向值班站長反映，因為在東澳站時開不同側的車門，時間又過短，導致來不及下車，時已深夜，南澳站值班站長試圖叫計程車，因太晚已休息而拒載，經向調度員報告，洽有一電車編組抵蘇澳新站準備迴送蘇澳，基於服務旅客立場，始利用該編組迴送至南澳站，將該7名旅客送回東澳站，再迴送蘇澳站。