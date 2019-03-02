親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

廚餘桶棄嬰案 星國女黑歷史曝光

2019年6大熱門工作 你選對了嗎？

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12聯合報 記者洪安怡╱即時報導

台鐵局228當天深夜臨時加開班車送旅客，該列車為示意照。聯合報系資料照／記者邱德...
台鐵局228當天深夜臨時加開班車送旅客，該列車為示意照。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
分享
「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲專頁今日爆料，2月28日當天深夜，台鐵局554次莒光號因有7名旅客錯過東澳站未下車，到南澳站才下車，台鐵局為此臨時加開一班電車，送7名旅客回東澳站。對此台鐵局表示，當班站長本來試圖幫旅客叫計程車，但因時間太晚計程車拒載，恰巧有一編組抵達蘇澳新站準備迴送蘇澳，基於服務旅客立場，就讓旅客搭上該列車回到東澳站。

依據粉絲專頁臉書貼出台鐵簡訊，內容指出，28日554次（莒光號）23：41（晚14）到東澳站，23：42（晚14分）開，開車後有7位要到東澳站旅客電話告知客服，表示未下車（車長及車站表示車門正常），到南澳站（23：54到）才下車，因已無其他列車可送回，臨時由蘇新開出（00：18開）一列500型電車至南澳站，將該7名旅客於00：47送回東澳站。

訊息一出引發網友批評，有網友指出，這距離叫一台計程車，CP值還比開一列車的人事成本低，難道南澳叫不到願意跑的計程車？也有網友指出，旅客自己沒下車，台鐵局無需負責，但若沒收費，等於成本轉嫁全民，沒有圖利私人的問題嗎？擔憂以後大家都要比照辦理。有網友推估，區間的迴送成本3840元，因此應該要跟那7名旅客每個收549元，才能打平區間迴送成本。

對此台鐵局回應，該列車平常是進東澳2股道，開啟左側車門，但228當天，因為該次車誤點14分，需待避256次自強號，因此改進東澳3股道，開啟右側車門；列車進站後，有1名旅客上車、2名旅客下車，並完成行包授受，值班站長與列車長未見旅客上下車，即關閉車門開車。

台鐵局說，列車駛抵南澳站後，有7名旅客下車向值班站長反映，因為在東澳站時開不同側的車門，時間又過短，導致來不及下車，時已深夜，南澳站值班站長試圖叫計程車，因太晚已休息而拒載，經向調度員報告，洽有一電車編組抵蘇澳新站準備迴送蘇澳，基於服務旅客立場，始利用該編組迴送至南澳站，將該7名旅客送回東澳站，再迴送蘇澳站。

南澳列車台鐵
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

新北福隆沙灘驚見死豬 疑海上漂來動保所帶回檢驗

2019-03-02 15:33

想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02

學測選填引發世代戰爭？ 劇團推「我的未來誰的夢」

2019-03-02 15:39

廚餘養豬漸轉型 部分縣市整建趕建堆肥場

2019-03-02 14:52

破壞國家風景區環境 檢舉獎金罰金30%降為15%

2019-03-02 14:47

研究顯示 中年積極從事體能和腦力活動可防老年癡呆

2019-03-02 14:35

美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26

6都廚量最大 多管道去化成為新挑戰

2019-03-02 13:58

美食拼盤／烏魚子馬卡龍 舌尖在跳舞

2019-03-02 13:41

帳篷、木屋、小宮殿… 住旅館也能這麼好玩

2019-03-02 13:25

3+3郵遞區號明年上路 地址缺漏也能送達

2019-03-02 13:24

長者住院易「譫妄」 台灣學界找到治療新法

2019-03-02 13:17

無紙化！中華郵政PDA簽收掛號 年底前上路

2019-03-02 13:14

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

春遊補助詳細辦法月初公佈！林佳龍：會有新作法

2019-03-02 13:07

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

爸爸罹口腔癌家庭苦 超級英雄微電影給支持

2019-03-02 12:31

影／舞獅踢倒柱子變傻眼貓咪 下一秒網友讚嘆：果然有練過！

2019-03-02 12:00

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

幼兒園批補助常態拖延「公務員只會搓湯圓要求撤文」

2019-03-02 11:47

未來一周天氣數變 恐有東北季風或大陸冷氣團

2019-03-02 11:38

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

美國FDA再提警告 痛風新藥有增加心臟病風險

2019-03-02 11:24

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

老人易發譫妄 要醫師建議家屬就診前先備好2件事

2019-03-02 11:11

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

中華郵政PDA簽收掛號郵件 今年底前上路

2019-03-02 11:03

名古屋VS高雄吃喝玩樂投票 有機會拿台灣虎航來回機票

2019-03-02 10:50

突發前胸後背劇烈疼痛 可能是心臟病

2019-03-02 10:49

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

福衛七號長這樣 北市天文館有台美科學合作聯展

2019-03-02 10:32

粉色鐵道之旅 搭火車追櫻花9大路線報你知

2019-03-02 10:28

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

何時下雨解旱象？ 氣象局指這期間各地降雨機率提高

2019-03-02 09:21

住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07

連假到國際蘭花展 欣賞台灣外銷奇蹟

2019-03-02 08:23

別管蛇酒了 來喝茶酒吧！十大網友最愛的台精釀啤酒

2019-03-02 08:02

桶裝瓦斯、天然氣 今起雙漲

2019-03-02 00:44
看更多

熱門文章

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 14:59

龍蝦半價！「超市火鍋」爆紅　業者曝：月營收400萬

2019-03-01 18:25

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

郭董指數學很重要 台師大教授：數學人才出路好的時代來了

2019-03-01 21:28

影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27

今日星座運勢／雙子桃花開認清緣分 勤儉節約持家

2019-03-02 00:00

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

3月桶裝瓦斯天然氣雙漲！天然氣每度漲0.36元

2019-03-01 17:12

機車竟然被猥褻？精神科名醫也說第一次聽到

2019-03-01 21:55

出遊把握今天！白天高溫27至30度 暖熱像夏天

2019-03-02 04:53

您知道嗎？不只有生理時鐘 還有情緒時鐘

2019-03-01 16:45

COACH小飛象單品售價懶人包 看了再衝

2019-03-02 00:19

注意！不只是久坐而已 肝不好也容易長痔瘡

2019-03-01 17:35

民眾荷包要縮水了 明起桶裝瓦斯每桶大漲42元

2019-03-01 17:28

埃及聖䴉大爆量 嘗試空氣槍撲殺

2019-03-01 23:24

癌症治療並不難？專家分析三個最新抗癌思維

2019-03-01 20:41

國道明天下午最塞！9大地雷路段行車時間3到7倍

2019-03-01 19:21

用力曬太陽！明天放晴回暖 後天鋒面通過北台再濕涼

2019-03-01 20:14

巴黎時裝周／張鈞甯美得像場夢 辛芷蕾探索冒險女人心

2019-03-01 18:14

出生大耳、老臉的罕病 被馬偕醫師找出台灣人關鍵基因

2019-03-01 16:32

連假北返車潮下午湧現 9路段必塞

2019-03-02 00:44

2019年6大熱門工作 你選對了嗎？

2019-03-02 15:33

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12

車廂有6種京都風情！日本觀光列車「雅洛號」3月上路

2019-03-01 16:08

桶裝瓦斯、天然氣 今起雙漲

2019-03-02 00:44

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

大樂透第108025期 頭獎摃龜

2019-03-01 22:41

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07

莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星

2019-03-01 19:24

何時下雨解旱象？ 氣象局指這期間各地降雨機率提高

2019-03-02 09:21

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

竹苗有渦流現象 清晨台灣西部空氣品質不太好

2019-03-02 08:09

高屏溪水鳥生態浩劫 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 18:37

貨也出去了 農委會主委陳吉仲：蘭花外銷又成長

2019-03-01 16:16

全台晴朗 吳德榮：中南部空氣品質不佳

2019-03-02 07:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top