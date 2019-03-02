破壞國家風景區環境 檢舉獎金罰金30%降為15%

2019-03-02 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



觀光局近日公告廢止「檢舉損壞污染國家風景區設施或環境行為獎勵要點」，未來檢舉人的獎金，適用去年10月公布的「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」。不過原來的獎勵要點檢舉人可獲裁罰金額的30%為獎金，新辦法的檢舉獎金為罰鍰總額10-15%。

觀光局表示，2014年訂定「檢舉損壞污染國家風景區設施或環境行為獎勵要點」是因為2009年有陸客在野柳岩石刻上斗大的字，所以訂出相關要點鼓勵民眾檢舉。

觀光局指出，由於風景區內有巡邏人員，在民眾「檢舉前」通常已被巡邏人員查獲開單，又像是陸客刻字的行為，目擊者眾，等於是現行犯，沒有事後檢舉的問題。

事實上，從2014年實施檢舉獎勵要點至今，沒有人領過檢舉獎金。觀光局說，主要是檢舉人須備齊充分的舉證，但舉證十分困難，要有違法行為過程的畫面等。又比如拋棄垃圾等，可能導遊立刻代為撿拾，另一方面，觀光局也要求導遊務必告知遊客風景區內有哪些違法行為，現在已經沒有再出現刻字、噴漆之類的嚴重違規。

至於去年觀光局依106年修訂的「發展觀光條例」新訂「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」，主要是針對違法日租套房等旅宿業，讓檢舉人有更強的誘因，以彌補稽查人員的不足。

辦法明定，實收罰鍰在10萬元以上未滿50萬元者，檢舉獎金按15%計算，實收罰鍰在50萬元以上者，按10%計算，最高金額10萬元為限。檢舉人同一年度累計獎金最高金額以30萬元為限。