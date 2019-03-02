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研究顯示 中年積極從事體能和腦力活動可防老年癡呆

2019-03-02 14:35聯合報 記者林則宏╱即時報導

趕緊動起來吧！新華社發自瑞典的報導指出，哥德堡大學一項最新研究顯示，如果中年時期能積極從事體能和腦力活動，將有助於降低罹患老年癡呆症的風險。

哥德堡大學研究人員近日在美國《神經學》雜誌上發表的一篇論文稱，他們對800名瑞典女性進行長達44年的跟蹤調查，這些女性剛參與研究時平均年齡為47歲，並被按照參與腦力和體力活動的情況打分及分組。

這項研究中所謂腦力活動包括閱讀和寫作等智力活動、聽音樂會和參加合唱團等藝文活動，以及做針線活等手工活動。44%的參與者被劃分到腦力活動水平較低的低分組；56%的人被劃分到高分組。

至於體力活動則分為活躍組和不活躍組。每周進行四小時以上步行、騎單車等低強度運動，或每周有規律地進行高強度運動如跑步、游泳等，或參與競技運動，被劃分到活躍組。按此標準，17%的參與者被視為不活躍；82%的人被視為活躍。

研究期間，共有194位參與者得了老年癡呆症，其中102人罹患由腦變性疾病引起的阿茲海默症，27人罹患腦血管供血障礙所致的血管性癡呆症，還有41人是以上兩種情況同時存在的混合型癡呆症。

報導稱，研究發現，在排除高血壓、抽煙和糖尿病等風險因素後，腦力活動高分組女性比低分組女性罹患阿茲海默症的風險低了46%，罹患老年癡呆症的總體風險低34%；而體力活動活躍組的女性比不活躍組女性罹患血管性癡呆症的風險低52%，罹患混合型癡呆症的風險低56%。

「這些結果表明，中年時開展這些（體力和腦力）活動，有助於預防老年癡呆症和保持認知健康。」這項研究報告的作者、哥德堡大學的詹娜·納雅爾在一份聲明中寫道，「這很令人興奮，因為人們可以很容易地把這些活動融入自己的生活，而且不用花很多錢。」

根據瑞典哥德堡大學一項長達44年的研究顯示，若中年時期能積極從事體能和腦力活動，...
根據瑞典哥德堡大學一項長達44年的研究顯示，若中年時期能積極從事體能和腦力活動，將有助於降低罹患老年癡呆症的風險。圖為今年1月初在福建廈門舉行的一場路跑活動。（新華社）
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