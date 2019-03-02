美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



美國食品藥物管理局（FDA）今天上午發出警訊，印度製藥公司Hetero昨天召回部分降血壓藥中，在成分裡發現第3種的致癌物「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA），台灣食品藥物管理署目前已經進行清查，瞭解國內是否有業者進貨，或是有相關的降血壓藥物使用到印度製藥公司Hetero生產的原料藥氯沙坦鉀（losartan）。

目前國際上於降血壓原料藥中，已發現2種不純的致癌物質，分別為「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），截至目前為止，台灣已經回收至少五波的受污染的降血壓藥，如今美國食藥局又發現新的致癌物「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）將影響更多的降血壓藥。

根據外電報導，印度製藥公司Hetero，發現製造的87批降血壓原料藥氯沙坦（Losartan）中發現第3種的致癌物「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA），美國已大規模告知各家藥廠是否也有使用到問題原料藥。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，今天早上美國食藥署發出警訊後，食藥署就已經啟動清查，目前正在瞭解，國內藥品是否有使用到該藥廠生產的原料藥，稍晚會說明數量。

吳明美說，當初中國浙江華海藥廠被發現原料藥中含有不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）時，國際上就已經提出警告，不會只有單一一種不純物，接著又發現有「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）以及「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）。食藥署將會配合，並立即清查下架回收。