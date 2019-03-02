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美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

美國食品藥物管理局（FDA）今天上午發出警訊，印度製藥公司Hetero昨天召回部分降血壓藥中，在成分裡發現第3種的致癌物「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA），台灣食品藥物管理署目前已經進行清查，瞭解國內是否有業者進貨，或是有相關的降血壓藥物使用到印度製藥公司Hetero生產的原料藥氯沙坦鉀（losartan）。

目前國際上於降血壓原料藥中，已發現2種不純的致癌物質，分別為「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），截至目前為止，台灣已經回收至少五波的受污染的降血壓藥，如今美國食藥局又發現新的致癌物「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）將影響更多的降血壓藥。

根據外電報導，印度製藥公司Hetero，發現製造的87批降血壓原料藥氯沙坦（Losartan）中發現第3種的致癌物「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA），美國已大規模告知各家藥廠是否也有使用到問題原料藥。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，今天早上美國食藥署發出警訊後，食藥署就已經啟動清查，目前正在瞭解，國內藥品是否有使用到該藥廠生產的原料藥，稍晚會說明數量。

吳明美說，當初中國浙江華海藥廠被發現原料藥中含有不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）時，國際上就已經提出警告，不會只有單一一種不純物，接著又發現有「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）以及「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）。食藥署將會配合，並立即清查下架回收。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，目前僅知「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）經動物實驗具有致癌性，但是並未有人體試驗，美國FDA也提出「N-亞硝基甲基氨基丁酸」（NMBA）的ADI值，每人每天為96奈克（ng），換算一位60公斤體重的成人，每天可接受的量為5760奈克，奈克為10的-9次方。

降血壓原料藥紛紛被發現有新的致癌物質，並分析這三種致癌物質，每人每天的ADI值。...
降血壓原料藥紛紛被發現有新的致癌物質，並分析這三種致癌物質，每人每天的ADI值。圖／擷取自美國食藥局（FDA）
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食藥署印度林口
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