華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



近日一位名為「博凱文」外籍人士在臉書分享台灣就醫經驗表示「便宜到吃驚」，因為在急診室吊點滴、止吐藥、驗血，超音波檢查全程自費，沒有折扣、沒有健保，竟然只要80美元，約新台幣約2400元，這篇吸引20多萬人次分享的文章，連美國主要報紙「華盛頓郵報」也在3月1日跟進報導，再次讓台灣健保名聲響徹國際。

「華盛頓郵報」形容這篇臉書貼文可能影響美國2020年總統大選，是否會再走向「人人享有醫療保險」健保制度。近年美國越來越多團體和官員尋求像台灣這樣的單一支付系統，以解決美國數百萬人沒有保險和天價醫療費用問題。

文中詳細介紹台灣健保體系，引述普林斯頓大學教授鄭宗美（Tsung- Mei Cheng）於「衛生事務」(Health Affairs)期刊的文章指出，台灣於1995年啟動單一支付衛生體系。儘管多數提供服務者與醫院都是私人的，但皆由政府控制醫療健保支付，約99.9%民眾加入健保。

鄭宗美提及，台灣病患可自主選擇醫生與醫院，和美國形成鮮明對比。因為美國醫療保險公司與醫療服務提供的選項有限 ，限制病患就診，也有不同收費。凱博文也估計若他在美國進行同樣的治療，沒有保險的話可能會花上數千美元。

在台灣，國內生產總值（GDP）只有約6.1%用於醫療保健，在美國則高達17%，幾乎是其他已開發國家平均值8.8%的兩倍。鄭宗美在接受訪問時舉例說明台美的醫療保健價格差異，台灣核磁共振（MRI）檢查成本為288美元，美國則要1119美元；剖腹生產台灣收費1404美元，美國要1萬5106美元。