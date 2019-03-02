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這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59聯合報 記者羅建怡╱即時報導

創下許多「第一」的阿聯酋航空，繼頭等艙與商務艙首創「機上淋浴間」、「空中酒吧」之外，再推頭等艙三排座位的中間位，也可以有「窗景」，這是採用即時攝影機拍攝窗外影像，同步投射在螢幕的「虛擬窗戶」，有如靠窗般的體驗，目前僅限飛往日內瓦、布魯塞爾航線。

阿聯酋航空進入台灣市場5周年，最重要成績之一便是成功在2016年以A380客機執飛每天往返台北及杜拜。5年來，台北─杜拜航線共服務130萬名旅客，累計飛行里程數近2,380萬公里，相當於繞行地球600圈。阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年（Fernando Suárez de Góngora）表示，台北─杜拜航線的載客數每年持續提升，相較於2014年開航首年，2018年底時年載客數已成長達65%。據了解，平均載客率達8成。

高豐年於記者會上宣布，台北─杜拜是阿聯酋航空最成功、成長顯著的新航線。他指出，杜拜位於歐洲樞紐，阿聯酋航空遍佈86個國家、超過158個全球航點，近來拓展至倫敦史坦斯特、英國愛丁堡、智利聖地牙哥以及西班牙波多等地，中轉便利。而台灣旅客近年特別喜愛西班牙、葡萄牙。

高豐年認為，阿聯酋航空最大特色是創新與服務，包括全球航空業首創的官方網站3D VR虛擬實境客艙體驗，以及即將在杜拜機場推出、全球第一的「生物辨識通道」（Biometric Path），讓所有到訪杜拜國際機場的旅客擁有最暢行無阻的機場通關體驗。

此外，搭乘頭等艙與商務艙的台灣旅客，皆可享有往返台灣桃園國際機場的專車接送服務；在杜拜機場和杜拜當地也推出新穎貼心的服務，包括啟用Home Check-in（在家預辦登機服務）；杜拜機場也為帶著小孩同行的家庭旅客設置專屬報到櫃檯；機場內設置多處嬰幼兒推車租借站等。阿聯酋航空也連續14年拿下「最佳機上娛樂」，共有4千個頻道，包括內建的Live TV運動賽事直播，讓運動迷即使在4萬英呎的高空也能夠分秒掌握賽事。

阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年來台。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年來台。圖／阿聯酋航空提供
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阿聯酋航空台灣業務經理黃慧敏（左起）、阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年、阿...
阿聯酋航空台灣業務經理黃慧敏（左起）、阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年、阿聯酋航空Skycargo貨運經理高鎮河。圖／阿聯酋航空提供
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