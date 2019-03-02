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大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部中央健保署統計，去年全台共有712萬人次掛急診，台大醫院急診室有超過840...
衛福部中央健保署統計，去年全台共有712萬人次掛急診，台大醫院急診室有超過8400人次得在急診室苦等48小時以上。本報資料照片
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國內大醫院急診長期壅塞，衛福部中央健保署統計，去年全台共有712萬人次掛急診，大醫院急診室塞爆。台大醫院急診室有超過8400人次、林口長庚醫院超過5400人次、亞東醫院超過3000人次得在急診室苦等48小時以上。

在全台急診就診人次中，症狀相對較輕微、檢傷分類在第四級與第五級的病人超過百萬。醫師提醒，輕症患者衝大醫院急診可能面臨久等、感染，且跟急重難症患者搶時間。建議病情不嚴重時可嘗試自我照護，要就醫可優先選擇鄰近居家的基層診所或地區醫院。

健保署資料顯示，2016年全台急診量達740萬餘人次、創史上最高，衛福部因此祭出提高輕症部分負擔、加強分級轉診等策略，隔年總急診量降至700萬餘人次，但去年又微幅增長至712萬人次。

去年度全台712萬就診人次當中，症狀相對較輕微、檢傷分類在第四級與第五級的病人占15%、逾106.3萬人次，不明原因發燒、腹痛與骨盆痛人次就逼近90萬人次，高居所有急診就醫診斷的第一名、第二名。

新光醫院急診科主任張志華說，大醫院急診收治許多急重難症病人，這群病人需要較多的治療時間，因此容易讓輕症病人在外等候。台灣由於健保給付在民眾端沒有好的限制，民眾就醫自由、往往迷信名牌大醫院，因此每天都可以在急診看到大量輕症病人，如感冒、腸胃炎，也跟著在急診室走廊等候就醫。

不過，輕症患者衝大醫院急診未必有益。張志華說，一來，大醫院急診壅塞，症狀相對較輕的病人，就診序位自然被排到後面，苦等的時間較長；其次，最嚴重的傳染病患者都會到大醫院就醫，因此輕症患者在大醫院停留時間長，感染傳染病的機率也會大幅增加。

因此，建議病情不嚴重時可嘗試自我照護，要就醫優先選擇鄰近居家的基層診所或地區醫院，基層診所或地區醫院無法處理再上轉。如此才能避免久等、感染，也不會跟急重難症患者搶時間。

107年急診就醫前十大主診斷排名與急診各級檢傷分類就醫人次。資料來源／衛福部健保...
107年急診就醫前十大主診斷排名與急診各級檢傷分類就醫人次。資料來源／衛福部健保署
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107年前十大醫院急診人次排名與急診治療超過48小時人次占率排名。資料來源／衛福...
107年前十大醫院急診人次排名與急診治療超過48小時人次占率排名。資料來源／衛福部健保署
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