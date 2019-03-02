幼兒園批補助常態拖延「公務員只會搓湯圓要求撤文」

2019-03-02 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



加入首波準公幼行列的基隆市私立愛米爾幼兒園執行長鄭宇博在臉書具名、公開發文說，從過去教育卷、五歲就學免學費、五歲加額補助等作業，撥款時間常常一延再延。但撥款機關同時也是主管機關，更讓幼兒園經營者因為害怕遭到公務員「貼標籤」，不敢、也不知道該向誰提出申訴。

鄭宇博今晨再度發文說，連假期間再接到基隆市政府相關人員的電話，第一通電話致歉，第二通電話要求他撤下臉書前一篇文章：「否則她周一會左支右絀」。鄭宇博認為這是搓湯圓，隱約提醒他補助會更晚下來。

鄭宇博在臉書說，他知道教育圈的人都「溫良恭儉讓」，但是就這件事，他真的希望教育圈的人硬起來，日日夜夜都說要替孩子找想，體諒家長辛勞云云。但是到該爭取權利的時候，每個人都變成了啞巴。

他認為，現在學校外的路人已經路見不平、拔刀相助，那身在教育界的各位園長、老師們呢？教育大學的諸公、大學者、大教授們呢？將相本無種，教育當自強。

鄭宇博日前在臉書以公開信的方式，指教育部國教署承辦人員一再表示是縣市政府的問題，地方政府則是一皮天下無人管的態度。顯然國教署的政策只負責把錢丟到縣市政府，至於相關細則以及實行方式在政府內部中央的地方之間，都不一定有統一解釋，更遑論貫徹，中央地方互踢皮球，讓他們這些基層單位何以是從。

他說基隆市政府教育處的態度最令人無法接受，以「春節連假耽誤」此等離譜說詞推託，他們不死心的持續聯絡督學、教育處處長，都沒有辦法得到合理解釋。

鄭宇博說，教育處做為幼兒教育相關業務之主管機關，除了執行經費發放，還含括校安、衛生、評鑑等多項業務稽查，更可以根據稽查結果進行各項裁罰，對於幼兒園的運作掌握生殺大權。過去就有疑似因為該園向其催討款項，不顧比例原則，連續三年對該園進行聯合稽查的紀錄。