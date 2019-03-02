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分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32聯合報 記者楊德宜╱即時報導

一名女網友搭自強號從后里車站上車，卻發現座位被移工占位，原來對方也有同座位的車票，但該名移工的車票上載明「后里以後無座」，卻不肯讓出座位，讓女網友氣得PO臉書「爆料公社」，怒批台鐵「只想要投機賺錢」。

不過，大多網友幫台鐵講話，表示「溝通不良罵台鐵？」、「其實就是故意裝傻而已，不是真的不懂」。不過，有網友說，「台鐵不應該賣這種票給外國人，有很多外國人不懂英文跟中文的」。

一名女網友持有后里到板橋段的自強號138次車票， 但昨晚上車發現，座位遭一名移工占位。兩人比手畫腳溝通，對方雖有彰化到中壢的車票，但座位坐票只到后里。對方就是坐著不肯讓位，她氣得在「爆料公社」抱怨「爛台鐵、爛台鐵、爛台鐵，只想要投機賺錢」、「混蛋台鐵，你台鐵只想要薛大家的錢，獲得最大利益，其他的事都要乘客自己解決，這種企業真的爛到骨子裡了」。

她後來一路從后里站到中壢。她表示，別說找列車長，整列車走道都是人，到下車都沒見到隨車人員，文末標註「台鐵就是爛爛爛」。

大多網友認為整起糾紛跟台鐵無關，也有網友說不知道原來自強號有分段座票。一名網友分享表示，他買過分段車票，從台中到苗栗無座，再到新竹有座位但不同車廂，「個人感謝有這票，不然一路站回中壢太累了」。也有網友說，他以前在台東念書要回嘉義時，遇到假日常常滿座，這時候都很感謝有這種票，不然要站好久。

另有網友提出解決方法，包括可以找列車長解決，或在列車上直接撥打台鐵客服專線， 請客服人員幫忙解決，或使用手機翻譯， 堅持要回自己的座位，「太多的方式可以取回自己的座位，只是你不願意做而已」。

一名女網友搭自強號從后里車站上車，卻發現座位被移工占位，原來對方也有同座位的車票...
一名女網友搭自強號從后里車站上車，卻發現座位被移工占位，原來對方也有同座位的車票，但該名移工的車票上載明「后里以後無座」，卻不肯讓出座位。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
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