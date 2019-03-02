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美國FDA再提警告 痛風新藥有增加心臟病風險

2019-03-02 11:24聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

罹患痛風到底該服用哪種降尿酸藥物，才不會有副作用？美國食品藥物管理局（FDA）上個月再次提出對降尿酸藥物「Febuxostat」警訊，痛風患者使用該藥會提升心臟病死亡的風險，每年提高1000分之4的死亡率，其他的替代藥品，不是藥效弱，就是有嚴重藥害風險，醫師呼籲民眾可做基因篩檢，避免藥害方可安心用藥。

美國食藥局2017年就曾對痛風新藥「Febuxostat」提出警訊，該藥物主要是治療成人痛風，並改善血液中囤積的尿酸，但Febuxostat與其他的降尿酸藥相比，易引發心臟血管相關的毛病，包含發生心臟病、中風、心臟病死亡等。美國也已要求藥廠於Febuxostat的仿單警語中，標註該藥與心血管的關聯性。

警語中提及，使用Febuxostat治療的患者，每年發生心血管血栓事件，如心肌梗塞、腦中風等，發生率約為每年每100位患者中會有0.74人，相較於另一款降尿酸的藥物Allopurinol，每年每100位患者中0.6人的發生機率還高。但強調心血管血栓事件與Febuxostat的關聯性尚未確定。

但上個月美國食藥局又再次提出警訊，食藥局回顧先前的資料，發現Febuxostat與心臟病死亡之間的風險，相較於先前的警告來得更高，並限制了該藥的使用，當使用Allopurinol無效後，才能使用Febuxostat，否則不能貿然使用該藥物。

新光醫院教學研究部副主任兼心臟內科主治醫師洪惠風說，降尿酸的藥物主要分為3大類，第1類為Benzbromarone，屬於最傳統的治療藥物、第2類為Febuxostat、第3類為Allopurinol，這3類的藥物都有優缺點。

Benzbromarone是最傳統的藥物，也因此藥效相對於其他2類弱，使用一段時間後效果會慢慢減弱。Febuxostat是降尿酸新藥，近幾年才問世，藥價相當貴，但已有健保給付，缺點就是有罹患心臟病的風險。

Allopurinol通常是痛風患者已經出現腎功能不佳時，就會使用該藥，但對亞洲人而言，反而不是擔心使用Allopurinol後，出現心血管疾病，反而是產生嚴重的藥害反應「史蒂芬強森症候群」（Steven-Johnson Syndrome，簡稱SJS）。

根據美國食藥局提出Cares的研究，亞洲人出現心臟血管的反應機率不高。反而是史蒂芬強森症候群需要被重視，史蒂芬強森症候群是一種嚴重的過敏反應，致死率高達5％到10％，其中，Allopurinol就是常見誘發史蒂芬強森症候群的藥物之一。許多臨床醫師都不太敢貿然開立Allopurinol給痛風患者使用。

洪惠風說，如今Febuxostat又被警告有心臟病風險，建議優先使用Allopurinol。他說，台人因Allopurinol出現史蒂芬強森症候群，主因爲亞洲人體內帶有「HLAB-5801」的基因，根據研究，台灣帶有該基因者約有19.6％。

患者心臟病痛風
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