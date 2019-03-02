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住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07聯合報 記者羅真╱即時報導

每10名住院中老年人約有3人可能因疾病、代謝或中樞神經異常發生譫妄，住進加護病房者盛行率更高，影響疾病預後與死亡風險，但目前預防與治療的臨床研究證據有限。台灣學界主導的跨國研究找到新方向，研究發現，褪黑激素受體藥物ramelteon有顯著的預防之效，haloperidol與lorazepam兩藥物的組合則對嚴重譫妄病人最具療效。

這項研究由中國醫藥大學精神醫學教授蘇冠賓、林口長庚復健科醫師吳易澄、高雄文信診所醫師曾秉濤等人主導，並與日本國家癌症中心、英國倫敦國王學院與加拿大多倫多大學合作，研究成果剛於2月27日刊登於國際期刊《美國醫學會雜誌—精神病學》（JAMA Psychiatry），國際審查委員認為這是未來臨床指引制定的重要根據。

蘇冠賓說明，譫妄是重症患者容易出現的症候群，住院中老年人的盛行率為27%，加護病房重症患者達35%，使用呼吸器者更高達80%。患者可能因感染、代謝異常、藥物中毒或戒斷、急慢性內外科疾病等因素，影響腦內多巴胺、乙醯膽鹼、GABA等神經傳導物質異常，以及生理時鐘與醒睡中樞異常，進而引起相關的症候群。

譫妄的主要症狀猶如中邪，包括突然其來的嚴重聽幻覺、視幻覺、怪異妄想、意識混亂等，這會影響患者自身與他人的危險，增加治療與照顧困難、提升死亡風險，但目前預防與治療的臨床研究證據有限。

蘇冠賓等人運用系統回顧和統合分析（NMA）方法，分析58個有關譫妄預防或治療的臨床試驗，其中包含的受試患者共9603名。分析結果顯示，在預防方面，可調節生理時鐘的褪黑激素受體藥物ramelteon具顯著效果；在治療方面，haloperidol與lorazepam兩藥物的組合適用於嚴重的急性譫妄症患者，療效相對其他藥物明顯。

蘇冠賓說，生理時鐘的穩定性是維持大腦意識功能的關鍵，而譫妄患者普遍有生理時鐘失調的情形，因此重症病人若開始出現日夜顛倒、晚上發生意識障礙等狀況，可及早透過褪黑激素受體藥物來預防譫妄的發生。

每10名住院中老年人約有3人會發生譫妄，住進加護病房者盛行率更高，影響疾病預後與...
每10名住院中老年人約有3人會發生譫妄，住進加護病房者盛行率更高，影響疾病預後與死亡風險，台灣學界主導的跨國研究找到預防與治療新方向。聯合報系資料照
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