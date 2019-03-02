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別管蛇酒了 來喝茶酒吧！十大網友最愛的台精釀啤酒

2019-03-02 08:02聯合新聞網 文／網路溫度計提供

示意圖。台灣也有不少精釀啤酒，值得品嚐。圖／ingimage
示意圖。台灣也有不少精釀啤酒，值得品嚐。圖／ingimage
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別再拚酒啦！品酒是一種文化

臺灣人並不像歐美人，習慣餐餐配酒，通常有酒出現的場合，多半是熱炒、KTV等聚會場所，把酒一杯一杯拿來拚！不過，最近精釀啤酒的市場開始在台灣扎根茁壯，在地的品牌也如雨後春筍般冒出！

什麼是精釀啤酒呢？「精釀啤酒」的是指「少量」、「獨立」、與「傳統」，精釀啤酒的總產量，每年不超過六百萬桶，因此口味獨特多元，是精釀啤酒的特色。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣網友最常討論的精釀啤酒品牌，有那些呢？

No.10 恆春3000啤酒博物館

恆春3000啤酒博物館同時也是一間釀酒工廠，創辦人鍾文清用世界各地收集來的酒標拼成的蒙娜麗莎畫像，想將精釀文化帶進台灣。啤酒博物館推出的酒款，都取自當地地名，像是南灣、滿州、關山等，其中一款牡丹更是藥草口味，口感偏酸，相當清爽。

No.9 23號啤酒

23號啤酒的創辦人是來自紐約的 Brett 和聖地牙哥的 Matt，雖是美式啤酒，但23號的命名方式卻超接地氣！酒標用國、民兩黨黨徽設計的酸啤酒「憂國、憂民」，諷刺只打卡不品酒的「文青不要喝IPA」，還有向勞工致敬的「22K IPA」，超幽默！

No.8 禾餘麥酒

用一口酒感受土地的生命力！「禾餘麥酒」除了用台灣的的原物料釀酒，創辦人陳相全甚至復育大麥田，自己的原料自己種。除了「盈溢白玉」、「丹橘月光」、「硬紅春」三款清新口感的麥酒，還有水果風味的「晚崙西亞香丁」、用喝的鳳梨酥「金梨旺」。

No.7 打狗啤酒

打狗啤酒選在高雄港口的小港區落地生根，是台灣第一個做國際出口的精釀啤酒品牌，期許成為亞洲精釀文化的代表。打狗啤酒有藍色瓶身的經典大麥艾爾生啤酒，澄色瓶身則是熱帶水果風味，黑色的則是具有咖啡巧克力香氣的黑啤酒，在許多超市和大賣場都有鋪貨，通路相當廣泛。

No.6 吉姆老爹啤酒工場

「吉姆」和「老爹」這對父子檔創立的吉姆老爹，也是台灣第一家精釀啤酒觀光工廠。規劃完善、可以大方試喝的服務有不少部落客推薦。去年跟插畫家「麻糬爸愛亂畫」合作，推出白爛貓系列的酒標，小麥白啤酒蘭陽少女、熱帶水果風味的盛夏馬賽克、黑啤酒暗夜行者，都變得更加可愛！

No.5 蔡氏釀酒

位在草屯的「蔡氏釀酒精釀酒廠」，以英倫風為設計主題，將釀酒的過程用歐洲城堡的場景呈現，每個角落都讓遊客拍不停。才成立短短時間，就在去年參加英、德、日三個國家的啤酒大賞得到佳績，其中「蘇格蘭烈愛爾」更在柏林啤酒大賽拿下金牌！

No.4 掌門精釀啤酒

掌門精釀的創辦人大有來頭，是研勤科技董事長簡良益，十年前他和共同創辦人周芳鉅到歐洲出差，意外愛上口感層次豐富的精釀啤酒，回台後蓋了啤酒廠。掌門最具特色的產品，是把威士忌中的泥煤風味帶進精釀啤酒中，推出「艾雷島的天空」、「泥煤狂熱」與「泥煤爵士」三款泥煤風味酒。

No.3 SUNMAI金色三麥

金色三麥最出名的就是到餐廳必點的蜂蜜啤酒、琥珀啤酒，近年金色三麥更拓展精釀啤酒市場，推出「SUNMAI」品牌，讓消費者在便利商店、超市就能買得到。像是「硬蕊覆盆莓」、「雷鬼IPA」、司陶特「瞪鞋咖啡」等，以音樂風格命名加上具有設計感的酒標，吸引不同客群。

No.2 啤酒頭釀造

啤酒頭最有名的就是「二十四節氣」，看到一整排繁體字寫著農民曆上才會出現的小寒、立夏，是由內而外的台灣風情。創辦人宋培弘受訪時也曾介紹，節氣不是個名稱而已，該如何透過精釀啤酒傳達台灣文化的內涵？像是「清明」，就與東方的習慣燒艾草結合，製成艾草風味的德國煙燻啤酒。另外「立秋」、「立冬」則是將東方美人茶、鐵觀音茶釀酒，拿下不少國際大獎。

No.1 臺虎精釀

以精釀啤酒吧「啜飲室」打開知名度的臺虎精釀，才短短成立四年多，就有許多品牌願意跨界合作，像是星巴客、厭世動物園。臺虎精釀的聲量會如此高，就是因為去年他們和7-11合作，推出「金香茶啤酒」，簡約色塊描繪阿里山茶園的美麗瓶身，讓許多網美瘋搶打卡！臺虎的酒標充滿特色，去年的「愛無標籤」啤酒更用「圖片無法顯示」設計，要傳達「選擇一瓶好酒不該被包裝影響！」

表／網路溫度計提供
表／網路溫度計提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>藥草也能釀酒?網友最愛十大在地精釀啤酒 沒喝過別說你是辣台派

【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網》；《DailyView 網路溫度計粉絲團》未經授權，請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月27日至2019年02月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣在地精釀啤酒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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