國道下午恐塞 高公局建議北向上午出發

2019-03-02 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



今天228連假第三天，高速公路局預估今天國道總延車公里為119百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍，目前各國道交通大致順暢。

預判壅塞路段將於下午出現，主要為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北向竹山至中興路段、霧峰系統至霧峰、大山至香山、關西至大溪及國5北向宜蘭至坪林，高公局建議北向用路人儘量於上午時段出發，較節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道、單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

另明天0-10時暫停收費，籲請北返用路人多加利用，避開假期今天與收假日下午尖峰時段。

高公局說，配合屏東燈會，至3月3日燈會結束前，每日14-23時，將封閉國3南州交流道以南之主線車道及南州、林邊交流道南向入口匝道。呼籲國3崁頂、南州交流道雖然鄰近接駁停車場，但受停車場滿位及南州以南封閉管制，崁頂到南州4公里必然壅塞，呼籲多使用公共運輸，要開車前往務必瞭解各可使用停車場，接受現場交通指揮疏導。

昨天起，國5雪隧內故障車輛拖救費加收1500元，即小型車輛提高為3000元、8公噸以下之大客車為5700元、逾8公噸大客車為6750元，以減少故障車輛影響雪隧交通安全與順暢。籲請用路人行車前確實檢查車輛狀況，及行駛中隨時注意車況，降低車輛故障之機率。高公局統計，本案實施首日雪山隧道尚無拖吊事件，成效良好。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局規畫4長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3轉換道路更好走，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。