全台晴朗 吳德榮：中南部空氣品質不佳

2019-03-02 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



環保署今晨空氣品質監測顯示，空氣品質不佳的地區，已從高屏向北擴展至雲嘉、南投，戶外活動應注意空汙及濃霧的影響。

環保署提醒苗栗及中部地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；台南(玉井)、屏東(琉球)、竹山、雲嘉南及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天白天大幅回暖，各地晴時多雲、白天微熱早晚涼；金馬容易起霧、中南部空氣品質不佳。山區午後有零星降雨的機率。北部高溫約27度、中部29度、南部32度左右、東部約28度。

明天東北季風南下，北台灣轉濕涼微冷、並有陣雨；中部雲量增、有局部雨，南部山區亦有一些降雨機率。北台沿海空曠地區最低溫將降至14度左右、都會區降至15、16度，乍暖還寒，容易感冒，要注意衣著調適。

下周一東北季風漸減弱，天氣好轉；北台灣轉多雲時晴、仍偏涼，中南部為晴時多雲，白天微熱早晚偏涼，東半部有局部短暫雨。

下周二起回暖，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後有零星降雨的機率。

他說，下周三、四又有一波東北季風或大陸冷氣團南下，氣溫逐日下降、北台灣再轉濕冷；下周三起北台灣轉陰有雨；水氣很多，降雨範圍逐漸往中部擴展、南部亦略受影響，局部地區並有較大雨勢發生的機率。