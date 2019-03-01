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機車竟然被猥褻？精神科名醫也說第一次聽到

2019-03-01 21:55聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

網友說明發現機車不見了的經過。圖擷取自Dcard
網友說明發現機車不見了的經過。圖擷取自Dcard
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一名網友近日在Dcard以「昨天，我的機車被幹了」為題，發表一段特殊的經歷。

他將機車停在某地下停車場，想牽車回家時，發現自己的機車被牽到停車場的角落，安全帽的內部被暴力拆解。他很憤怒的當下以，理性告訴他：「不要再去碰任何東西」，先去報警。

報警處理之後，警察看了停車場內監視器，帶著一張複雜的表情出來慢慢的他：那個…先生我們看監視器畫面看到的確是有人動過你的車了。一度欲言又止的警察後來忍不住直白說出來：「他猥褻了你的車子！」

警察後來和他一起回到車子附近，進行證據搜索，也發現疑似該男子的「三億個孩子」。

網友很無奈，因為車子並未造成任何實質損害，只能告發對方妨礙風化罪，身為僑生的他還說：來台灣念書快半年了，「想不到第一次牽機車去警察局居然不是撞車或受傷而是被幹…」。

機車竟成為被猥褻的對象？楊聰才身心診所院長楊聰財也是第一次聽說有這樣的案例，「很好奇到底如何進行？」但雖說這樣的案例罕有聽聞，但楊聰財分析，猥褻機車者可能是特殊性癖好症患者

楊聰財進一步指出，我們常說，鐘鼎山林，各有天性，其實性癖好也是。一般來說，常見的特殊性癖好症，例如戀內衣褲、鞋子，甚至戀糞、戀尿等，大家可能都有聽過，但單次偶一為之的特殊性行為，並不能算是特殊癖好症，必須行為持續六個月以上。

楊聰財說，特殊性癖好若沒有影響到他人，似乎就只是個人心中的秘密，但部分特殊性癖好症患者很難不影響他人，例如戀內衣褲或鞋子，於是便去偷竊，戀童則更是犯罪行為。所以臨床常見擔心自己真的在現實生活中犯罪的人前來求診；當然，被司法單位送來強制治療的也不在少數。

至於特殊性癖好症的治療，可以透過探索患者的心性發展史，協助患者找出特殊性癖好與過去經驗的連結，試著讓患者更了解自己而矯正行為。

楊聰財舉例，他曾治療過一名戀內衣褲的特殊性癖好症患者，透過心性發展史，發現他幼時受父親家暴，只能和母親抱在一起。後來母親受不了家暴而離家出走，他便把對母親的依戀投射在母親內衣褲上。透過這樣的深談，讓患者了解現在的行為源自過去的經驗，進而解開心中的結。

網友說明發現機車不見了的經過。圖擷取自Dcard
網友說明發現機車不見了的經過。圖擷取自Dcard
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患者警察
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