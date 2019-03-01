癌症治療並不難？專家分析三個最新抗癌思維

2019-03-01 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



許多人聞癌色變，但人類與癌症對抗的過程中，愈來愈知道如何和癌症相處，國家衛生研究院癌症研究所副研究員李岳倫認為抗癌思維已有重大升級，主要有三大項：「從粗糙到精確」、「從孤立到系統」、「從一次戰役到終身戰爭」。

李岳倫將於明天的健康版中分析最新的抗癌資訊與思維，以下分享請大家先睹為快：

你了解癌症嗎？台灣即將邁入超高齡社會，癌症也隨老化人口而增加，我們有必要多了解癌症，了解就不害怕恐懼，從容面對。2018年對癌症的認知，絕對是革命且觀念典範轉移的一年，除了個人精準醫療蓬勃發展加入治療輔助外，免疫治療也在諾貝爾生醫獎的認證肯定下，成為未來癌症治療的新希望。

在過去的一百多年裡，無數頂尖科學家為了癌症這個難題焚膏繼晷，整個生物醫藥產業的投資，有接近一半都投入癌症領域中。不過，很可惜到目前，仍無法像天花、小兒麻痺一樣得到解決。醫師作家辛達塔．穆克吉 （Siddhartha Mukherjee） 為癌症作傳，完成科普經典之作「萬病之王」，即闡述了癌症發生、理論、治療的歷史，與科學家們奮鬥掙扎的足跡。

人為什麼會得癌症？ 為什麼無法根絕？主要有三大難題。首先，與感染性疾病不同，癌症是一種源自自身的疾病。每個癌細胞在叛變不受控制的快速增殖前，都是我們身體正常組織的一部分，這導致辨識敵我成為

非常困難的任務。所以，沒有鑑別度的化學、放射療法也會誤傷正常的人體細胞，導致併發症死亡。

其次，癌症隨時隨地都在演化。借助高頻率的基因突變和強大適應力，癌細胞幾乎可以從任何逆境中逃脫，浴火重生後更加強大。這也是為什麼癌症那麼容易復發、難以根除。我們得好好思考，如何從癌細胞突變演化善變的特性中找到解答。

第三，癌症產生源於身體細胞的生長本能。癌細胞的叛變和瘋狂繁殖是多細胞生物每一個細胞被壓抑了億萬年的單細胞繁殖本能，是生殖與生存的妥協。在離開胚胎期後，體細胞繁殖的欲望以基因調控方式層層壓制。但在基因突變驅使下喚起繁殖本能的深層記憶，利用一切可以獲得的資源生長、擴散、繁殖。

在過去幾十年，人類對抗癌症取得了幾次重大的勝利，這些勝利也的確推動了人類攻克癌症的戰線。根據統計，自1990年代以來，美國癌症死亡率下降超過26％，並挽救200多萬人性命。過去的經驗讓科學家、醫師與大眾對於癌症治療有三種認知：

第一種認知：治療癌症就是對抗癌症。罹癌後，手術也好，吃藥也好，選用最先進的方案，試圖在最短時間裡把它消滅。

第二種認知：治療癌症就是不顧一切地把癌細胞全都殺死。他們認為癌症就是身體裡的壞細胞，最直接的辦法，就是將其不擇手段地全部殺掉，愈徹底愈好。

第三種認知：治療癌症只能靠手術、放療、化療或標靶藥物等外來力量。

這三種認知並非完全錯誤，因為是當時有限知識所能延長生命的最佳方法；也是人類在對抗癌症的漫長歷史中總結出來的經驗法則。

令人振奮地，這廿、卅年裡，人類對癌症治療的思維已有重大升級。主要升級有三大項：「從粗糙到精確」、「從孤立到系統」、「從一次戰役到終身戰爭」。

精確很容易了解，從標靶藥物、質子治療、到精準醫療都是此趨勢；從孤立到系統，是指現在的治療不能只看癌症細胞而已，還得考慮癌細胞周圍包含免疫細胞等其他細胞，即導入腫瘤微環境的系統觀念；當然升級至終身戰爭是緣自免疫治療的重新崛起，不過免疫療法也不是萬靈丹，還有許多問題待解決。

儘管如此，從生物演化的角度來看，癌症大概永遠也不會被根除，但將來人類有可能把它變成可控制、管

理的慢性病。對付癌症這超級難題，已經看到了希望，你我都在躬逢其盛。

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