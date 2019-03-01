國道明天下午最塞！9大地雷路段行車時間3到7倍

2019-03-01 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



明天是228連假第3天，高公局預估國道總延車公里為119百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.4倍，由於接近收假，明天北返車潮將在下午湧現，九大壅塞路段包括包含國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北；國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5頭城-坪林以及國6西向舊正-霧峰系統，行車時間拉長至平常的3到7倍，建議北返民眾趕在上午時段就出發。

高公局明天的相關疏導措施包括：下午2點到晚上9點國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道、單一費率、深夜12點到清晨5點暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。另，收假日(3/3)凌晨12點到早上10點將暫停收費，建議北返用路人可多加利用，避開明天與後天收假日下午尖峰時段。

至於今天國道交通狀況，高公局表示，西部國道從早上9點就開始出現南下車潮，主要壅塞路段包括國1南向湖口至新竹；國1高架南向機場系統至中壢轉接道；國1北向台中至大雅、圓山至汐止；國3南向土城至大溪、烏日至霧峰系統、田寮至燕巢系統等路段，下午1點後車潮陸續紓解，只剩國5南向坪林至頭城、國5北向宜蘭至坪林、國6西向東草屯至霧峰系統、國3南向竹田系統至南州車多壅塞。截至今天下午5時，國道總延車公里為77.2百萬車公里，預估今日總延車公里為118百萬車公里。