注意！不只是久坐而已 肝不好也容易長痔瘡

2019-03-01 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



醫師表示，肝功能不佳的患者，也會增加罹患痔瘡的機率，呼籲民眾應該要定期做身體健康檢查。圖／本報資料照片 分享 facebook 只要碰到就會痛，台灣痔瘡盛行率高，甚至有「十個人九個痔」一說。造成痔瘡的原因，除了久坐、便秘以外，醫師表示，肝功能不佳的患者，也會增加罹患痔瘡的機率，呼籲民眾應該要定期做身體健康檢查，也呼籲多喝水、攝取纖維，避免產生痔瘡影響生活，且一旦罹患痔瘡，就終生難以避免再次復發。

台北馬偕醫院大腸直腸科主治醫師許希賢說，痔瘡屬於一種退化性疾病，隨著年齡增加，出現的機率也會增加，不過有些不良的生活習慣，像是久坐、便秘等都會增加肛門內靜脈血管叢及結締組織鬆脫、病變等機率。

曾經收治過小學生罹患輕度痔瘡的案例，從小飲水習慣不佳，又不愛吃蔬果，每次排便就像作戰，嚴重便祕讓組織受傷，出現輕微的外痔。他說，血液循環不佳的患者，也容易罹患痔瘡，肝臟功能不好的民眾，會影響血液循環，連帶也會影響血管的品質。

網路謠傳，香菇柄中有一種毒素稱為「蛋白質凝集毒素」，食用會增加罹患痔瘡的風險，食藥署闢謠專區則回應「別輕易相信」，香菇或香菇柄皆為可供食品使用的傳統原料，食品業者製作或輸入各類產品時，應確實落實自主管理，確保產品及各項成分之製程、衛生、安全、標示、廣告等，皆符合食品安全衛生管理相關規範。

食藥署闢謠專區回應，只要符合食品安全衛生管理相關之產品，無論是香菇柄或豆瓣醬，在正常食用條件下，無有害一般健康群眾健康之疑慮。疾病發生與生活習慣有相關性，唯有長期堅持健康的生活方式，才能遠離疾病發生，例如不吸煙、適量運動、保持健康體重、不酗酒、均衡飲食及多吃蔬果等。如有疾病發生，應依循正當醫療管道救治，視個人身體健康狀況留意飲食。