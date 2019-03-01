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您知道嗎？不只有生理時鐘 還有情緒時鐘

2019-03-01 16:45聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

為什麼我們常在下午兩點時覺得痛苦，3點時覺得很懶，晚上8點時覺得開心？科學家發現，我們的情緒不可思議地遵循著可預測的日常模式在進展。

一項針對過去四年超過8億條推特文的研究，發現血清素和皮質醇會影響情緒，血糖水平、營養狀態，以及其他荷爾蒙和化學物質的起伏，會影響我們的生理時鐘。我們的情緒和認知能力並非一整天維持不變，因此，科學家告訴你，什麼時段是做某些事情的好時機，最好把握。

● 早上6點

起床！你的身體已經生產了幾個小時的皮質醇，這是讓你付諸行動的荷爾蒙，在我們醒來半小時後達到高峰，並在第一個小時保持高水平。早點起床也和女性憂鬱率較低有關係。

試著在此時：擬清待辦事項。根據布里斯托大學的研究，此時是思想最敏銳的時刻，可專注於個人目標。

● 早上7點

從7點到8點，女性的睪固酮水平達到高峰，皮質醇依然往上升，意味我們的行動力高昂。布里斯托爾大學的研究人員分析了Twitter上發布的8億條貼文，發現此時也比較不容易生氣是處理事情的好時機。

試著在此時：吃點蛋白質、堅果和水果，白吐司就不必了。女性荷爾蒙專家表示，早餐只吃碳水化合物，會導致血糖下降，影響心情，添加蛋白質可增飽足感。

●上午8點

原本高昂的精神，在此刻開始下降。研究顯示，早上八點是悲傷和疲憊的高峰期（毫無意外的，周一時最糟糕）。

試著在此時：我們每天早上需要半小時的日光來調節生物時鐘：讓陽光告訴大腦停止分泌幫助睡眠的褪黑激素。20分鐘的適度運動，可以影響你的心情12小時。

● 上午9點

積極正向的情緒上升，昏昏欲睡的感覺已經消失，因為皮質醇發揮它神奇的效用。在一天之始，我們的腦袋仍是一片乾淨的區塊。此時血清素也在增加，直到上午11點，此時積極的情緒佔據主導地位。

試著在此時：請把第一杯咖啡留到現在才喝。別一起床就喝咖啡，因為皮質醇會自然喚醒你。晚點喝，才會感受到攝取咖啡因帶來的好處。

● 上午10點

根據布里斯托大學的研究，人們在這個時刻最不容易生氣。

試著在此時：如果你有問題需要解決或諮詢建議，這段時間是能獲得最大效益的時刻。分泌的皮質醇能控制恐懼，同時你清新的大腦已準備集中注意力好好學習。

● 上午11點

這是大腦分析能力的最高峰，中午前能保有最高效率，積極情緒仍在上升，但很快會達到高峰。

試著在此時：如果感覺到壓力，用快速呼吸來控制皮質醇，深吸、暫停，然後從1數到5慢慢呼氣，一共做4次。

● 中午12點

是工作日感到快樂的最高點。

試著在此時：撥打重要電話，研究顯示此時較有建設性；下午的電話協商容易出現好鬥的傾向。

● 下午1點

好心情開始減弱，但在心情急遽下降前，下午1點是我們對其他人最溫暖的時刻。

● 下午2點

這是工作日的低點，你會感到特別疲累，因為身體正進入一個自然的休息階段，畢竟起床到現在已經過了7、8小時了。

試著在此時：在15-20分鐘的小睡前喝杯咖啡。如果無法入睡，可以去安靜的地方休息一下，咖啡因需要25分鐘才會起作用，所以你醒來時會感到精力充沛。

● 下午3點

一項針對英國上班族的調查顯示，下午2點55分是效率最差的狀態。這並不奇怪，除了血清素降低，血糖在此刻也最低。美國一項研究發現，每天下午3點半左右情緒會變得暴躁，約在5點結束。

● 下午4點

4點到5點之間，你會得到一個小小的能量峰值：大腦雖然不像早上那麼鋒利，但卻是執行創造性任務的好時機，科學家稱之為「靈感悖論」，此時思考更加寬鬆，更有可能靈光乍現。

● 下午5點

情緒開始好轉，開始懂得自我享受、樂在其中。

試著在此時：結束工作前，留個五分鐘記下你已經完成的事，並為明天制定計畫。

● 下午6點

體溫在接下來的一小時達到高峰，保持精神的最佳晚餐選擇是高碳水化合物膳食，它會提高血糖，促使身體分泌更多胰島素，降低皮質醇。

● 下午7點

皮質醇開始迅速下降，這是個相對平靜的階段。

試著在此時：製作早上的待辦事項清單，這樣你的大腦就不會突然覺得有未完成的事情，並在凌晨4點叫醒你。

● 晚上8點

研究發現，從現在到晚上9點，我們對其他人的熱情最強烈，也是自己最開心的時刻。

試著在此時：擁抱某人來傳遞這種溫暖的感受，提高催產素分泌，讓我們感受更多的平靜與滿足。

● 晚上9點

晚上好心情的高峰期。如果你覺得自己此時仍有好鬥的傾向，代表皮質醇水平過高。身體現在開始產生睡眠激素---褪黑激素。

● 晚上10點

睡眠專家說，褪黑激素此時正在積聚，作為入睡前的準備，此時應關閉各種螢幕（電視除外）。

試著在此時：根據晝夜節律專家研究，此時是做愛的好時刻，性高潮促使催產素釋放，這種激素與放鬆情緒有關。

● 晚上11點

「早睡早起」這句話是有道理的。大腦和身體能在深度睡眠與快速動眼期（REM，作夢時段）間獲得最好的睡眠比率，如果能在11點前睡覺，早上起床的情緒最好。

試著在此時：研究人員說，成人聽45分鐘古典音樂，可以更快入睡，睡得更久，並且不容易睡眠中斷。

● 晚上12點

如果你還沒睡，情緒可能會迅速下降，推特研究顯示，午夜是表達憤怒的關鍵時刻，但同時也是感性語言的時刻。

試著在此時：進行15分鐘的呼吸運動，一項研究顯示能改善負面情緒並平緩壓力。作法是：深吸3三秒，屏息2秒，呼氣4秒，然後在放鬆每一塊肌肉時正常呼吸。再重頭來一次。

一項針對過去四年超過8億條推特文的研究，發現血清素和皮質醇會影響情緒，血糖水平、...
一項針對過去四年超過8億條推特文的研究，發現血清素和皮質醇會影響情緒，血糖水平、營養狀態，以及其他荷爾蒙和化學物質的起伏，會影響我們的生理時鐘。圖／本報資料照片
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睡眠咖啡思想
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