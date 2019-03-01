連假第二天出遊潮…各大風景區車流塞爆
今日好天氣適合出遊，各大風景區都湧現車潮，鄰近省道部分路段也壅塞，包括台14甲線清境農場路段、台21線魚池往九族文化村及九龍口至水社日月潭路段；車多路段則有台2線萬里路段、台2乙線淡水路段、台7線大溪及復興路段、台7甲線武陵農場、台9甲線烏來路段、台17線大鵬灣台灣燈會路段、台18線中埔及石棹路段等，已協請警察加強指揮疏導，並調整相關號誌時制。
公路總局表示，這次連假共有14家業者、86條國道客運重點疏運路線，從2月27日凌晨到3月3日24時止，推出平均85折優惠，另國道客運轉乘在地客運優惠也擴大到所有國道客運、台鐵及高鐵，民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程(8公里)或市區客運一段票就可免費(高鐵快捷公車除外)，另本次228連假持續推出「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠(共42條路線)。
此外，公路總局也協調客運業者機動增加班次，從2月27日起到今天12點止，西部國道客運共行駛25165班次，疏運509802人次；國道5號客運路線共行駛4,401 班次，疏運78524人次。實施優惠路線共計行駛15405班次，疏運305239人次。
而明天連假第3天，公路總局預估，各大風景區及遊樂園鄰近路依舊車潮不斷，且可能從上午9點就出現，另明日下午起，也會陸續出現返回工作崗位的車潮，其中預估台9線蘇花公路北返車潮最為明顯，建議用路人可提前或延後出發。此外，民眾如行駛台61線從南部北返，遇彰化大城路段出現壅塞情形，可提前從麥寮或橋頭交流道提前改行台17線，避開壅塞路段。
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