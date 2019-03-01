林佳龍視察桃機228連假疏運

2019-03-01 15:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



今天是228連假的第二天，為了關心桃園機場的飛航服務品質，交通部長林佳龍下午前往桃機視察連假疏運措施，林佳龍表示，今年228假期共4天，預估最高旅客量尖峰在後天（3月3日），當天旅運量將達13.2萬人次，感謝機場服務大聯盟能的通力合作，提供國人及各國旅客順暢、舒適、安全的高品質運輸服務。

林佳龍首先視察第二航廈出境大廳，實地觀看旅客使用自助報到及自助行李託運櫃檯等智慧化設施設備的使用狀況，接著前往管制區內瞭解出境安檢及證照查驗現況，並與旅客互動，林佳龍說，此次連假天數及運量雖然比春節期間少，但機場各單位在疏運期間仍應加強橫向聯繫，確保高品質的運輸服務。

林部長也前往華航櫃台關心因日前華航機師罷工的桃園機場工作夥伴，除感謝桃園機場各單位密切配合、團隊合作努力下，協助將旅客不便減至最低，也特別感謝始終笑臉迎人的華航及各航空公司的地勤人員，堅守崗位協助旅客辦理簽轉事宜，降低對旅客行程及航班的衝擊。