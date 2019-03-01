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林佳龍視察桃機228連假疏運　

2019-03-01 15:32聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

今天是228連假的第二天，為了關心桃園機場的飛航服務品質，交通部長林佳龍下午前往桃機視察連假疏運措施，林佳龍表示，今年228假期共4天，預估最高旅客量尖峰在後天（3月3日），當天旅運量將達13.2萬人次，感謝機場服務大聯盟能的通力合作，提供國人及各國旅客順暢、舒適、安全的高品質運輸服務。

林佳龍首先視察第二航廈出境大廳，實地觀看旅客使用自助報到及自助行李託運櫃檯等智慧化設施設備的使用狀況，接著前往管制區內瞭解出境安檢及證照查驗現況，並與旅客互動，林佳龍說，此次連假天數及運量雖然比春節期間少，但機場各單位在疏運期間仍應加強橫向聯繫，確保高品質的運輸服務。

林部長也前往華航櫃台關心因日前華航機師罷工的桃園機場工作夥伴，除感謝桃園機場各單位密切配合、團隊合作努力下，協助將旅客不便減至最低，也特別感謝始終笑臉迎人的華航及各航空公司的地勤人員，堅守崗位協助旅客辦理簽轉事宜，降低對旅客行程及航班的衝擊。

由於第三航站區正不停地施工，配合新建工程，桃園機場將於3月12日實施的新的交維改道調整，林佳龍特別要求機場公司針對轉彎易壅塞的路段，優化車道分流，落實辦理宣導作業，讓用路人盡早瞭解路況變化。

交通部長林佳龍（右二）下午前往桃園機場視察連假疏運措施，在華航地勤人員的指導下，...
交通部長林佳龍（右二）下午前往桃園機場視察連假疏運措施，在華航地勤人員的指導下，林佳龍實際操作體驗自助報到及自助行李託運櫃檯等智慧化設施設備。圖／桃園機場公司提供
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交通部長林佳龍（右二）下午前往桃園機場視察連假疏運措施，在第二航廈親切問候出國旅...
交通部長林佳龍（右二）下午前往桃園機場視察連假疏運措施，在第二航廈親切問候出國旅客。圖／桃園機場公司提供
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交通部長林佳龍（右）下午前往桃園機場視察連假疏運措施，並在候機室與旅客互動，也親...
交通部長林佳龍（右）下午前往桃園機場視察連假疏運措施，並在候機室與旅客互動，也親自體驗候機室的體感遊戲。圖／桃園機場公司提供
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交通部長林佳龍下午前往桃園機場視察連假疏運措施，林佳龍（左二）與桃機公司董事長王...
交通部長林佳龍下午前往桃園機場視察連假疏運措施，林佳龍（左二）與桃機公司董事長王明德（中）等在免稅商店區品嚐台灣好茶。圖／桃園機場公司提供
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桃園機場林佳龍連假
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