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北極圈唯一天文站望遠鏡 原來是中研院MIT

2019-03-01 15:05聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

你知道在北極圈內也有天文觀測站嗎，而其中唯一的「格陵蘭望遠鏡」，可是由中研院天文所團隊主導興建。而世界上最大的地面望遠鏡，也有中研院的心血在裏頭。

「台美科學合作聯展-太空和天文」，即起於台北市立天文科學教育館展出。展品包括中央研究院天文所團隊主導興建的「格陵蘭望遠鏡」，以及位於南半球智利，世界上最大的地面望遠鏡「阿塔卡瑪大型毫米波及次毫米波陣列」等。

美國在台協會慶祝成立四十周年，舉辦「台美科學合作聯展-太空和天文」，凸顯台灣和美國在科學和科技領域的合作與成就。中研院院長廖俊智表示，人類自古即不斷嘗試解讀從太空接收到的各種訊號，對於宇宙有無窮無盡的好奇，而好奇心正是科學家從事基礎研究的動力。

他舉例，中研院院物理所參與阿爾發磁譜儀(Alpha Magnetic Spectrometer簡稱AMS)計畫，為有史以來最強力、最靈敏的粒子偵測器，在國際太空站上進行精準的宇宙射線能譜量測。

中研院物理所指出，這項跨國合作計畫有來自全球16國研究機構的支持，由美國麻省理工學院的丁肇中院士擔任計畫主持人，物理所李世昌院士則擔任計畫副主持人之一，率領台灣團隊共同參與。

而中研院天文所自2008年接起受美國國家科學基金會(NSF)及科技部的邀請，加入阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列研究計畫的北美團隊，參與目前最大的地面望遠鏡ALMA計畫，ALMA望遠鏡即採用天文所研發之接收機。

目前唯一設在北極圈的次毫米波「格陵蘭望遠鏡」，也是中研院天文所與美國史密松天文台等天文團隊攜手合作，使用美國國家科學基金會提供的12米ALMA原型機望遠鏡改裝而成。

中研院指出，格陵蘭望遠鏡跟夏威夷的次毫米波陣列（SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）三點連線，利用特長基線干涉儀的天文技術，構成一個接近地球直徑約1萬公里的陣列式望遠鏡，擁有超高解析力，挑戰觀測超大質量黑洞。

「台美科學合作聯展-太空和天文」正在於台北市立天文科學教育館展出。圖/中研院提供
「台美科學合作聯展-太空和天文」正在於台北市立天文科學教育館展出。圖/中研院提供
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