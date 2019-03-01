研究：睡眠障礙增心衰竭風險 單純失眠更要命

2019-03-01 15:09 中央社 台北1日電



睡不著、睡不好，當心真的會要命。三總追蹤2萬多名睡眠障礙患者長達13年，發現每6人就有1人罹患心臟衰竭，一旦確診滿7年風險將大增20%，而且睡不著、失眠的人風險更高。

三軍總醫院胸腔內科醫師王一多告訴中央社記者，睡眠障礙是一種系統性的疾病，包括失眠、生理時鐘失調、夢遊等，在台灣相當普遍，平均25%民眾都有此問題，若以性別來看，整體男性約有20%有睡眠障礙，女性約有30%。

然而，過去對於睡眠的研究大多著重在「睡眠呼吸中止症」，也就是睡覺時呼吸道阻塞，造成的暫時性缺氧。

王一多指出，過去研究顯示，有睡眠呼吸中止症的患者，長期下來罹患心血管疾病、高血壓大大增加，嚴重甚至會導致心臟衰竭，心臟衰竭幾乎可以說是「心臟的癌症」，嚴重程度不容小覷。

值得注意的是，在心臟衰竭的患者當中，約有20%到60%並沒有睡眠呼吸中止症，但卻有失眠、夢遊等不明原因的睡眠障礙，令三總研究團隊好奇，若單純僅罹患睡眠障礙，而非嚴重的睡眠呼吸中止症，是否同樣會增加心臟衰竭風險。

王一多說，研究團隊利用健保資料庫，找出2000年新確診為睡眠障礙且年齡20歲以上的患者共2萬985人，這些人本身沒有心臟衰竭，也沒有睡眠呼吸中止症，卻出現不明原因的睡眠障礙。

持續追蹤到2013年，發現一共有3498人發生心臟衰竭，比率約17%，平均每6名睡眠障礙患者當中，就有1人罹患心臟衰竭。

進一步分析發現，罹患心臟衰竭的患者約有40%年齡小於50歲、以女性較多，且在確診睡眠障礙的7年過後，罹患心臟衰竭的風險明顯比一般人高出20%；特別的是，單純失眠、睡不著的患者，比起其他睡眠障礙患者，罹患心臟衰竭的風險高出36%。

王一多推測，睡眠障礙可能影響大腦的荷爾蒙分泌，進而影響壓力中樞，改變心跳、心血管活性，加重心臟負擔；其他國家研究也發現，睡眠障礙會增加高血壓、糖尿病風險，同樣會加重心臟負擔，提高心臟衰竭風險，但詳細機轉仍待深入研究。

根據台灣睡眠醫學學會建議，民眾若躺在床上30分鐘睡不著、每週半夜醒來或提早醒來超過3次，而且持續長達3個月，應儘速就醫治療。