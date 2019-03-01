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孩子調皮怎麼管？ 《0-6歲正向教養手冊》免費下載

2019-03-01 13:50聯合報 記者羅真╱即時報導

小朋友調皮常常令家長頭疼，好說歹說孩子還是不聽話，許多家長不得不以言語威嚇或動用棍棒伺候，但內心又糾結這樣的教養方式似乎不妥。為此，衛福部推出《0-6歲正向教養手冊》，整理常見的教養困擾與解方，盼一同運用更好的方法教出充滿愛與自信的孩子。

《0-6歲正向教養手冊》指出，正向教養不是溺愛，而是以溫和而堅定的態度，根據孩子的特質與發展階段，透過適當的技巧去引導與觸發孩子的動機，讓孩子學習以正向行為取代負向行為。

書中列舉大量例子，舉例來說，孩子一坐上大眾運輸就開始要東西吃、要上廁所、要聽音樂，甚至大哭吵著要回家，吵得整車乘客側目，家長如何安撫都無效，不得不威嚇「整車都是你的聲音！再吵我就打下去！」

許多家長對此並不陌生，該如何理解這樣的情境較好？書中指出，許多大人習以為常的事情都是經過練習的，搭車也是。乘坐大眾運輸必須長時間坐著、必須看到許多不認識的人坐在旁邊、必須安靜、必須看著食物推車經過但不能拿等，孩子第一次碰到也會不安，他們需要時間熟悉這些事情。

因此，書中建議，家長可先藉由圖片、繪本教孩子認識大眾運輸工具，講述搭車可能會有的經過，並告知搭車規則與家長的期待，也可搭配示範，像是示範所謂「小聲說話」究竟要多小聲；更進一步，可在家模擬買票、搭車情境，之後真的要開始搭車了，可從短程車開始練習。

另外，家長還可以保留一些簡單妙招，例如準備孩子有興趣的遊戲或物品，又或者，搭車時給予孩子一些任務，像是讓孩子負責拿票卡進出閘門，讓孩子自然而然轉移注意力，不哭不鬧。

● 衛福部《0-6歲正向教養手冊》免費下載：http://bit.ly/2U5yYIj

衛福部推出《0-6歲正向教養手冊》，整理常見的教養困擾與解方。圖／擷取自衛福部網...
衛福部推出《0-6歲正向教養手冊》，整理常見的教養困擾與解方。圖／擷取自衛福部網站
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