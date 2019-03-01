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帶娃出遊汽車座椅怎麼坐才對？爸媽必知的Q&A秘笈

2019-03-01 13:55聯合新聞網 文／網路溫度計提供

示意圖。選對與正確安裝汽車座椅，對寶寶的安全相當重要。圖／ingimage
示意圖。選對與正確安裝汽車座椅，對寶寶的安全相當重要。圖／ingimage
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228連假到了！氣象局剛透露4天假期都會是好天氣，不少爸媽已經開始準備帶小孩出門放風，消耗消耗過盛體力，說到小朋友出門就得注意搭車的安全性，安全帶保護大人的安全、汽車座椅就是保護小朋友的最佳神物啊！

不過先前美國發生媽媽開車載著2個小孩出門，右轉時因為兒童安全座椅沒正確安裝，2歲女兒竟「連人帶椅」一起摔出車外，所幸沒有引起更大傷害，但此起意外警醒許多父母，小朋友即便有乖乖坐上汽座，但如何正確安裝、安不安全、坐哪個方向又是另一回事，究竟爸媽要怎麼挑、怎麼裝、怎麼使用才是對寶貝最好的保護呢？

知名的「黑眼圈奶爸」徐嘉賢醫師透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路關鍵字數據，來分析爸媽對於汽車座椅的需求、使用方法等都有什麼考量，也要告訴你怎麼照顧寶貝「行」的安全！

一、汽車座椅的重要性

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KEYPO大數據關鍵引擎（調查時間：2017/12/01-2018/11/30）

徐嘉賢醫師表示，爸媽們提到汽座不外乎想到「保護、生命、安裝、安全」等字，美國有研究發現，正確的使用安全座椅，可以減低寶寶的傷亡率75%，這才是汽座最關鍵所在。

Q：車子都有安全帶，繫上就好啦，不然找人抱著、駕駛慢慢開也可以啊，為什麼要額外買汽座這麼麻煩？

A：徐嘉賢醫師解釋，不少爸媽可能都會有這種想法，但安全不能輕忽，且一般車子設計的安全帶並不適合身高140公分以下的小朋友使用，因此寶寶坐車還是要有專屬的座椅更安全。

二、汽車座椅選擇重點

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KEYPO大數據關鍵引擎（調查時間：2017/12/01-2018/11/30）

徐嘉賢醫師說，市面上的汽車座椅又多分為前向、後向、成長、增高4種型，但爸媽們挑選時，最關鍵的還是要看寶寶的體重和年齡。

Q：那我該買哪一款汽座呢？

A：了解寶寶身型適合的汽座後，爸媽還要考慮車子所使用的座椅固定模式，一般是分為歐系ISOFIX、美系Latch以及三點式安全帶固定法，找出適合寶貝、符合車子的專屬汽座，能讓寶貝更安心。

三、汽車座椅使用與安裝

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KEYPO大數據關鍵引擎（調查時間：2017/12/01-2018/11/30）

徐嘉賢醫師說明汽車座椅的安裝與使用時，針對爸媽的需求提出3點：

1、穩定度

使用汽車座椅最主要就是穩定、固定跟舒適，因此安裝後首要確定是否會晃動，搖晃超過一英寸可能就讓安全性大打折扣。

2、方向

根據美國兒科醫學會在2018年發布的最新指引中，寶貝身高、年齡和體重最上限允許下，應該要「後向乘坐」，也就是避開車頭的首當其衝，不過有些爸媽希望能趕緊跟寶貝互動，一歲多開始就將汽座轉向前，反而增加傷亡率，因此徐嘉賢醫師建議後向坐應該要坐久一點比較好。

Q：那麼後向乘坐應該要坐到幾歲才能轉向前？

A：從寶寶出生到座椅年齡上限內都應該要後向乘坐！根據統計顯示，後向坐可以減少75%的傷亡率，降低衝擊也更能保安全，且兒童車禍傷亡率非常低的國家瑞典，早就從60年代開始推行寶寶後向坐到4歲，確實有效減少傷亡，因此當寶寶長大後，應該配合年齡購買成長型汽座款式，再搭配後向坐的保護，雙重排除危機。

Q：但是後向乘坐，寶寶的腳不會伸不直、不舒服，爸媽也不方便安撫寶貝嗎？

A：美國兒科醫學會分析，只要寶寶習慣持續後向坐，他的雙腿會適應伸展空間，且如今市面上的汽座設計早有增加腿部長度，推出到4歲以下都能後向坐的產品，來因應各種年齡、身高的小朋友。

而許多父母關心的互動、安撫問題，徐嘉賢醫師強調，這舉動固然重要，但「安全遠比安撫跟互動重要」，且可以透過說話、音樂、講故事等方式取代面對面互動，讓寶貝有安全感。

3、擺放位置

美國賓州大學研究指出，「後座中間」的位置是汽車座椅最好的擺放點，因為它減少受傷機率43%，接著是副駕駛座後方，最後才是駕駛座後方，而到13歲以前，汽車座椅絕對不能放在副駕駛座。

想知道完整文章，請點→後向還是向前、坐到幾歲？汽車座椅Q&A大全　爸媽必知的3關鍵

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