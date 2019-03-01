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攝護腺肥大門診可動手術 攝護腺動脈栓塞術恢復快

2019-03-01 13:25聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

75歲江姓老翁隨著年紀增長，有排尿困難及夜間頻尿困擾，到台北慈濟醫院求診，診斷出是攝護腺肥大，須動手術或雷射，由於江翁長期服用抗凝血藥，若要動手術需停用藥，但恐發生嚴重併發症。經會診心臟血管科，心臟血管科醫師鄭詩璁決定使用「攝護腺動脈栓塞術」，術前及術中不用停用抗凝血劑，且術後當天即回家，復元狀況良好，傷口只有一個針孔大，甚至門診手術即可完成治療。

攝護腺肥大可用藥物治療，高頻射頻、超音波、微波、高溫與雷射治療，以及手術治療等方式，原理都是消減攝護腺體積、通暢尿道，達到改善尿流的目的。

鄭詩璁說，攝護腺動脈栓塞術是治療攝護腺肥大的新技術，主要透過微創手術，用微細導管從動脈系統將微晶球輸送到攝護腺動脈，造成阻塞效果，攝護腺動脈無法獲得足夠血液，就開始萎縮、減小體積，就可舒緩攝護腺肥大造成的下泌尿道症狀。

鄭詩璁表示，此手術優點在於使用器械微小，侵入性小，傷口只有一個針孔大，通常止血幾個小時後就可完全恢復，如果選擇從手部進入血管，術後可立即下床行走，無須臥床，病人滿意度及舒適度大幅提升，甚至門診手術即可完成治療，術後不會影響日常生活，也無特殊禁忌症，且不會經過泌尿道，無須放置尿管，避免泌尿道常見副作用，術後血尿等不適感相對降低，術後約一周，可感受到症狀慢慢改善。

鄭詩璁表示，年輕男性的攝護腺大約核桃一般大小，大約50歲左右開始，攝護腺組織開始增生，即為「攝護腺良性增生」，引起攝護腺肥大，最大因素是年齡增長，因男性賀爾蒙長期刺激，容易造成攝護腺肥大，根據研究指出，愛吃肉或習慣攝取高脂食物的群族，尤其是肥胖者罹患攝護腺肥大、攝護腺癌的機率都較高，飲食習慣與攝護腺疾病有密切關係。

鄭詩璁提醒，若已確診攝護腺肥大，平常應多吃蔬果，避免刺激性食物，甚至不要一次喝太多水，適當的治療方式還是要與醫師討論，術後也有定期追蹤檢查，如此一來不便與困擾都可降低。

攝護腺動脈栓塞術是治療攝護腺肥大的新技術，主要用微細導管從動脈系統，將微晶球輸送...
攝護腺動脈栓塞術是治療攝護腺肥大的新技術，主要用微細導管從動脈系統，將微晶球輸送到攝護腺動脈，造成阻塞效果，讓攝護腺動脈無法獲得足夠血液，就開始萎縮、減小體積。圖／台北慈濟醫院提供
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鄭詩璁提醒，若已確診攝護腺肥大，平常應多吃蔬果，避免刺激性食物，甚至不要一次喝太...
鄭詩璁提醒，若已確診攝護腺肥大，平常應多吃蔬果，避免刺激性食物，甚至不要一次喝太多水。圖／台北慈濟醫院提供
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