不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

2019-03-01 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



頭皮屑是許多人共同的困擾，不想再被取笑「大雪紛飛」，使用抗屑洗髮精是方法之一，但專家建議，使用抗屑洗髮精時，應讓洗髮精泡沫停留頭上至少5分鐘，使抗屑成分發揮功效後，再用溫水洗淨，並與一般洗髮精交替使用。

藥師邱舲禎在中華民國藥師公會全國聯會出版的「與藥師做朋友」中介紹，造成頭皮屑原因很多，如脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎、乾癬、頭癬、洗頭頻率太多或太少等。因此，治療頭皮屑之前，還是建議先透過皮膚科專科醫師診察，確定病因在進行治療。

找出頭皮屑形成原因後，醫師通常會開立局部塗抹的藥品或口服用藥，再搭配抗屑洗髮產品。邱舲禎說，抗頭皮屑產品大致分為三類，含焦油成分，可減緩頭皮細胞不正常代謝速度，可治療脂漏性皮膚炎及乾癬；含抗菌成分用來減少造成頭皮屑生成的皮屑牙孢菌；含果酸或水楊酸成分，作用於角質溶解，幫助已形成的頭皮屑脫落。

頭皮屑到底是什麼？邱舲禎解釋，皮膚的細胞約28天代謝汰換一次，正常細胞代謝角質化後是透明看不見的，頭皮屑則是頭皮細胞過度代謝，角質化不完全會形成的白色或黃色皮屑，身心壓力大與作息不正常也會造成頭皮角化異常。