配合屏東燈會 今下午2時起再封閉國3南州以南

交通部高公局指出，西部國道於上午9時開始出現南下車潮，主要壅塞路段包括國1南向中壢服務區至內壢、湖口至新竹；國1高架南向機場系統至中壢轉接道；國1北向台中至大雅、圓山至汐止；國3南向土城至大溪、烏日至霧峰系統、田寮至燕巢系統等路段，預計下午1時起，這些壅塞路段將陸續紓解；國5於7時開始實施高乘載管制後，除國3南港系統鄰近路段有回堵外，主線大致正常。

交通事故影響車流的部分，今天8時47分國3南下396公里有3輛小客車追撞占用內側車道，回堵2公里；9時41分國1北向13.3公里內2車道1聯結車和1小車追撞事故，回堵5公里；10時17分國1南向201.2公里2小客車追撞占內車道，回堵1公里，9時57分國1南向175公里2小客車追撞占內車道，回堵3公里，影響整體車流甚鉅。

依據高公局統計，昨天全日總延車公里為115百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）的1.32倍，0-5時總延車公里為5.2百萬車公里，為年平均平日（3.6百萬車公里）1.44倍，今天截至上午11時，國道全線總延車公里為34.8百萬車公里，預估今天交通量為118百萬車公里，仍在預期流量範圍內，國5南向高乘載管制於中午12時結束，預計下午尚有另一波南下車流。

配合屏東燈會，高公局指出，至3月3日燈會結束前，每日下午2時至晚間11時，封閉國3南州交流道以南主線車道及南州、林邊交流道南向入口匝道。高公局呼籲國3崁頂、南州交流道雖然鄰近接駁停車場，但受停車場滿位及南州以南封閉管制，崁頂到南州4公里必然壅塞，呼籲多使用公共運輸。

此外，今天起，國5雪隧內故障車輛拖救費將加收1500元，即小型車輛提高為3000元、8公噸以下大客車為5700元、逾8公噸大客車為6750元，以減少故障車輛影響雪隧交通安全與順暢。