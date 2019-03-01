粉絲挺韓國瑜狂嗑包子 營養師：注意營養均衡

2019-03-01 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜遭總統府發言人黃重諺暗酸是「土包子」，卻被韓國瑜借力使力，宣布舉辦「高雄十大包子」賽事，韓粉也紛紛分享心目中最愛的包子，甚至有韓粉宣示力挺天天吃包子。不過營養師提醒，肉包一天最多吃一顆就好，吃太多油脂量恐會超標，力挺之餘仍需要注重營養均衡。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，肉包的餡料通常都是碎肉，為了讓口感更好，店家多會選擇肥肉作為材料，吃肉包真的吃到肉的蛋白質比例極低，即使有添加蔬菜也極為少量。此外，包子外頭的皮，相對於餃子厚，正常而言，一顆中型的肉包外皮，外皮的熱量就高達140大卡，換算成飯，等於是半碗飯的熱量。

根據國健署熱量營養素調查，一份153公克的肉包，熱量大約為477大卡，蛋白質含量為15克、脂肪為23克、醣類為53克、脂肪占熱量比達43.2％；一份166公克的菜包，熱量約為362大卡，蛋白質含量為5克、脂肪為12克、醣類為60克、脂肪占熱量比達29.1％。

許惠玉說，肉包對於上班族而言，早餐買一顆包子在等公車時吃，很方便，但千萬別忽略營養均衡的鐵律。她建議吃肉包時，多買一顆茶葉蛋以及一份水果或是生菜沙拉，補足蛋白質、纖維等，否則吃進去的大多都是澱粉以及熱量，沒有營養素。

有研究顯示，冷掉的飯，其澱粉會產生難消化澱粉，相對熱量會比熱騰騰的飯還要少，許惠玉說，這樣的理論若拿到包子上用，其實也是成立，畢竟外皮就是澱粉，但是冷掉的包子既不好吃，熱量與熱騰騰的包子也只差5％，根本相差不遠，民眾不必為了這一點點熱量，把包子放冷。

許惠玉強調，高雄積極推動的台灣小吃，像是滷肉飯、包子等，千萬照三餐只吃單一樣的東西，一定要注意飲食均衡，也提醒民眾平常也得保持運動習慣，美食當前也要注意腰圍，以及熱量的攝取，才能維持健康。