228連假第二天 高屏地區空氣品質亮紅燈

2019-03-01 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



環保署提醒台南(玉井)、屏東(琉球)及竹山地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。