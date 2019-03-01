拚離島觀光！小三通落地簽規費擬降為400元

2019-03-01 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



小三通落地簽規費減免實施兩年以來成效明顯，落地簽人數增加將近3萬人次，內政部近日預告修法調降規費，修法通過後，落地簽規費可望由現行規定的600元降低為400元。

移民署表示，落地簽規費調降使得落地簽人數成長，2017年比2016年同期增加1萬3323人次，去年比2017年增加1萬4123人次，規費收入也有增加，2017年比2016年增加11萬6200元，2018年規費收入增加425萬5600元。

內政部預告「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航入出境許可證件規費收費標準」修正草案，修法說明中指出，為了提振離島地區觀光經濟效益，並配合金門、馬祖及澎湖地方政府拓展觀光旅遊市場等相關旅遊刺激方案，依規費法相關規定通盤檢討收費基準並研擬修法，調降於入境時申請臨時停留許可證件的費額。

移民署表示，原本規費是600元，金門為了拚觀光，2017年力爭調降規費200元，移民署因此依照規費法相關規定實施專案減徵1年，因為成效良好，去年延長屆期後，再度延長1年，第二次延長將於本月31日到期，這次直接修法，修正通過後未來落地簽規費由現行規定600元降為400元，未來修正發布後，依規費法規定，只要每3年定期檢討即可。

移民署表示，前兩年規費減免延長，屬於階段性「短期」鼓勵性質，經過評估減徵專案的實施效益，刺激離島地區觀光方案應常態化，為配合離島建設條例的開放政策及整體利益考量，小三通落地簽各項服務已上軌道，相關設備及人力也到位，相關成本有調降空間，相關機關研商取得共識後配合修法，調降小三通落地簽規費為400元。