親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

拚離島觀光！小三通落地簽規費擬降為400元

2019-03-01 12:08聯合報 記者徐偉真╱即時報導

小三通落地簽規費減免實施兩年以來成效明顯，落地簽人數增加將近3萬人次，內政部近日預告修法調降規費，修法通過後，落地簽規費可望由現行規定的600元降低為400元。

移民署表示，落地簽規費調降使得落地簽人數成長，2017年比2016年同期增加1萬3323人次，去年比2017年增加1萬4123人次，規費收入也有增加，2017年比2016年增加11萬6200元，2018年規費收入增加425萬5600元。

內政部預告「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航入出境許可證件規費收費標準」修正草案，修法說明中指出，為了提振離島地區觀光經濟效益，並配合金門、馬祖及澎湖地方政府拓展觀光旅遊市場等相關旅遊刺激方案，依規費法相關規定通盤檢討收費基準並研擬修法，調降於入境時申請臨時停留許可證件的費額。

移民署表示，原本規費是600元，金門為了拚觀光，2017年力爭調降規費200元，移民署因此依照規費法相關規定實施專案減徵1年，因為成效良好，去年延長屆期後，再度延長1年，第二次延長將於本月31日到期，這次直接修法，修正通過後未來落地簽規費由現行規定600元降為400元，未來修正發布後，依規費法規定，只要每3年定期檢討即可。

移民署表示，前兩年規費減免延長，屬於階段性「短期」鼓勵性質，經過評估減徵專案的實施效益，刺激離島地區觀光方案應常態化，為配合離島建設條例的開放政策及整體利益考量，小三通落地簽各項服務已上軌道，相關設備及人力也到位，相關成本有調降空間，相關機關研商取得共識後配合修法，調降小三通落地簽規費為400元。

移民署表示，落地簽規費減免帶動整體觀光經濟效益，根據金門縣政府委託金門大學調查提供的資料顯示，旅客每人每次遊程在金門的最低消費金額約為人民幣3752元，以去年度落地簽增加人次計算，在金門消費總額約為新台幣2億6495萬元。

228連假，不少金門人選擇到廈門旅遊，小三通航班大客滿。記者蔡家蓁/攝影
228連假，不少金門人選擇到廈門旅遊，小三通航班大客滿。記者蔡家蓁/攝影
分享

移民署金門小三通
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

未來一周北部天氣數變！ 吳德榮：下周有較大雨勢

2019-03-01 07:12

台灣燈會倒數兩天 觀光局要大家別錯過這些亮點

2019-03-01 11:25

醬瓜配飯、一餐多食 獨居長輩這些飲食習慣超不營養

2019-03-01 11:09

攝護腺肥大門診可動手術 攝護腺動脈栓塞術恢復快

2019-03-01 13:25

不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

2019-03-01 13:11

誇張網路謠言滿天飛 食藥署：8成和飲食有關

2019-03-01 13:00

配合屏東燈會 今下午2時起再封閉國3南州以南

2019-03-01 12:41

賞花遊客大量湧入 武陵農場道路壅塞、停車位已滿

2019-03-01 12:29

228連假一卡在手 搭台灣好行全票者享半價

2019-03-01 12:24

粉絲挺韓國瑜狂嗑包子 營養師：注意營養均衡

2019-03-01 12:22

228連假第二天 高屏地區空氣品質亮紅燈

2019-03-01 12:13

花10萬元埋線 熟女麻醉醒了發現臉凹變黑

2019-03-01 12:03

4月媽祖接連繞境起駕 台鐵局嚴陣以待

2019-03-01 11:59

周日鋒面通過東北季風增強 北部轉涼有局部較大雨勢

2019-03-01 11:58

重遊宜蘭壯圍 林佳龍揭露高中時每月到此一趟的祕密

2019-03-01 11:15

怎麼挑選甘藷 農委會用諺語教你

2019-03-01 10:51

郊遊、賞花 來公立大學校園體驗偶像劇場景

2019-03-01 10:27

把握今明好天氣出遊 周日將變天

2019-03-01 10:26

台灣賞櫻祕境 原來就在這些大學校園裡

2019-03-01 10:21

準備抗旱！11招生活節水快筆記

2019-03-01 10:09

可望解旱象？ 氣象局：3月雨量正常至略偏多

2019-03-01 09:22

服藥後頭痛不敢講 阿嬤擅自亂停藥恐達不到療效

2019-03-01 09:14

國5南向一早就塞 今起雪隧拖救費加收一千五

2019-03-01 07:36

東北季風影響 北部東部空氣好

2019-03-01 05:07

228連假第二天 北東偏涼南北溫差大

2019-03-01 04:54

冷眼集／水土不服的交長 怎麼接地氣？

2019-03-01 00:29

春遊補助500+500 觀光局：還沒定案

2019-03-01 00:29

開車南下 避開6地雷路段

2019-03-01 00:03

雪隧拖吊費 今起調漲 最少3千

2019-03-01 00:03

健康你我他／同窗春遊 八旬媽快樂同行

2019-03-01 00:03

我的經驗／赴義看「最後的晚餐」 李科宏在街頭中風

2019-03-01 00:03

女性「腰瘦」才健康 腰圍逾80公分易中風

2019-03-01 00:03

偏鄉醫療網路龜速 看病掛號全「卡卡」

2019-03-01 00:03

中彰投糖尿病比例高 改善從瘦腰開始

2019-02-28 23:46

林佳龍視察最艱巨一段 蘇花改趕明年初通車

2019-02-28 23:39

影／衛武營手語怎麼比？竟有四種方式

2019-02-28 22:55

威力彩頭獎在台中開出 1人獨得5.21億元

2019-02-28 22:32

224生日卻被登錄228 他半百後才知背後有洋蔥

2019-02-28 22:23

明天北東仍偏涼 南北溫差大

2019-02-28 22:22
看更多

熱門文章

婚後開銷誰負責？ 女友提議讓他聽了很崩潰

2019-02-28 15:55

2小時撿326公斤垃圾！ 外國志工嘆「別再放天燈」

2019-02-28 13:55

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

變變變！ 一張圖告訴你228連假天氣變化

2019-02-28 21:03

「讓孩子放心玩」南韓父母帶未成年兒子結紮 台醫師批太扯

2019-02-28 17:57

單身男女若要婚 最關心的竟是這個

2019-02-28 18:08

哪些人不建議染髮？專家提醒愛美人士這幾點

2019-02-28 18:07

今日星座運勢／摩羯好運相伴心情佳 開發才有財路

2019-03-01 00:00

明天避開五大地雷路段！ 南向用路人下午出發

2019-02-28 18:42

60歲的他前胸後背痛 醫師診斷結果竟是致命疾病

2019-02-28 17:34

未來一周北部天氣數變！ 吳德榮：下周有較大雨勢

2019-03-01 07:12

台灣賞櫻祕境 原來就在這些大學校園裡

2019-03-01 10:21

一夜情對象就不該結婚？讓男生「認真不起來」的10種女生

2019-02-28 15:26

威力彩頭獎在台中開出 1人獨得5.21億元

2019-02-28 22:32

搭火車驚見窗簾發霉 讓她直呼「台鐵漲價吧我給你錢」

2019-02-28 14:15

冷眼集／水土不服的交長 怎麼接地氣？

2019-03-01 00:29

注意！228連假後 春雨一波波

2019-02-28 18:51

影／他隻身一人進獵豹區過夜 半夜睜眼景象嚇壞眾人

2019-02-28 13:43

汪星人半夜出門叼回這袋神秘物 網驚：狗的報恩

2019-03-01 11:16

我的經驗／赴義看「最後的晚餐」 李科宏在街頭中風

2019-03-01 00:03

224生日卻被登錄228 他半百後才知背後有洋蔥

2019-02-28 22:23

國家擬人萌化還給客人點 婦團：酒店點小姐？

2019-02-28 19:33

這服裝也太鬧 杯麵加水變T恤曬乾後才能穿

2019-02-28 23:34

被蜜蜂叮怎麼辦？ 專家傳授正確治療SOP

2019-02-28 15:19

影／衛武營手語怎麼比？竟有四種方式

2019-02-28 22:55

228促銷╱全聯哈根達斯2品399元 家樂福抽100倍紅利

2019-02-28 19:21

醬瓜配飯、一餐多食 獨居長輩這些飲食習慣超不營養

2019-03-01 11:09

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包不到6千元賣翻　網曝「代購更便宜」

2019-03-01 12:50

春遊補助500+500 觀光局：還沒定案

2019-03-01 00:29

228連假第二天 北東偏涼南北溫差大

2019-03-01 04:54

228連假 北部僅周六好天氣

2019-02-28 12:48

台灣燈會期間 國3南州以南機動封閉

2019-02-28 15:39

國5南向一早就塞 今起雪隧拖救費加收一千五

2019-03-01 07:36

這幾處偏鄉衛生所醫療頻寬僅512K 民眾掛號看病有夠「卡」

2019-02-28 15:51

星級飯店龍蝦吃到飽！專寵女性 獨享38折

2019-02-28 17:09

【母女之間】毛奇／一起去旅行

2019-03-01 06:00

「餃子の王將」首次插旗台北 地點終於曝光了

2019-02-28 17:07

「腰瘦」好！女性腰圍超過這數字 中風機會高2倍

2019-02-28 14:55

國3竹南段收假易塞車 公路總局籲2日避免上西濱交流道

2019-02-28 18:03

228連假要上班 出勤工資這樣算

2019-02-28 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top