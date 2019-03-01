花10萬元埋線 熟女麻醉醒了發現臉凹變黑

2019-03-01 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



醫美診所林立讓「修修臉」變得好便利，但有不少人還沒瞭解要做的治療有哪些、是些什麼東西、做了有什麼風險，就匆匆灑鈔票接受治療，卻得到反效果。

有一名熟女日前照鏡子覺得臉部下垂，赴醫美診所詢問相關療程，在診所行銷人員大力宣傳下，隨即拿出10萬元安排埋線拉提。埋線過程中，她被施以深度麻醉、睡著了，醒來後發現自己的臉日漸凹陷、瘀青，且因色素沉澱變黑，變得比過去更醜。

她尋求新光醫院醫美中心主任唐豪悅的幫助。唐豪悅認為，臉部凹陷可能肇因於埋線量太多、埋太深或者線拉得太緊，但她並不是自己的病人，無法確定這位患者在接受治療、深度麻醉期間，診所醫師做了哪些處理、是否還有打什麼針，仍建議她回頭找該診所醫師。

唐豪悅說，臨床上有許多類似個案前來求助，埋線埋成月球表面、打完針鼻子化膿、打完針臉腫成兩倍大的都有，他們共同的特徵之一是，只知道自己做的是美白、做的是拉提，但無法回答自己被施以哪些藥物、哪些處置。

其次，他們當中許多人被施以睡眠麻醉，但其實，除了開刀，絕大多數的醫美療程不需要睡眠麻醉。一來，睡眠麻醉本身拿捏不當會有危險；二來，唯有病人清醒，才能反應痛、反應不舒服，現場的醫師才能立刻知道施打劑量會不會太強、需不需要調整。

因此，唐豪悅建議愛美女性，事先要爬文做功課，並仔細諮詢醫師，瞭解自己要做的療程細節；第二，醫美不是什麼急迫治療，諮詢醫師後應回家再想想，可多方比較再決定；第三，醫美療程毋須一次到位，應少量、定期規律地做；第四，除非開刀，盡可能不要做睡眠麻醉。

台北市衛生局醫事管理科科長何叔安說，過去接獲不少投訴，民眾聽了美名為「醫美諮詢師」的行銷人員或者網頁小編的宣傳而倉促做醫美，實際效果不如預期。

何叔安提醒，只有醫師能解說病情與治療，其他人都不能替醫師診斷或回應專業問題。他建議，做醫美應尋求合格醫療院所，諮詢得當面跟醫師請教，且千萬別預先繳費、務必要取得收費單據，以避免醫療糾紛。