台灣燈會倒數兩天 觀光局要大家別錯過這些亮點

2019-03-01 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



2019台灣燈會首度移師屏東預計本周日落幕，交通部觀光局全面「催票」，呼籲民眾把握這幾天假期，到現場親自體驗。觀光局指出，今年台灣燈會有相當多結合科技的亮點，如Intel無人機空中排字表演，和法國烏托邦水上劇團水上展演，陸、海、空兼具的表演藝術，是燈會30年首次創舉，精彩程度堪稱歷年之最。

今年燈會首度移師屏東，分為屏東、東港及大鵬灣3大燈區。大鵬灣燈區以主題式樂園為主軸，共有184個主題燈及600座競賽燈，此外，陸域、海域也有布置各種燈飾，主燈「巨鮪來富」在夜晚亮燈配合水幕水舞展演、國際交流燈區中運用5噸鋼材及30萬個蚵殼，打造成15米高新住民藝術主燈「海之女神」、己亥年生肖「豬」也化身為各種模樣，出現在「P.P.Party豬豬派對」，吸引小朋友同樂。

在交通部分，觀光局指出，這次台灣燈會共有東、西、南3大轉運站，不同轉運站規劃不同路線進駐。為了讓民眾都能快速找到回程的轉運站，特別在轉運站設置不同顏色的空飄氣球，讓民眾能清楚辨別。另首創乘車手環，民眾搭乘接駁車時，會拿到與轉運站空飄氣球同色的手環，回程時只要對應手環及轉運站空飄氣球的顏色，就不怕走錯轉運站。