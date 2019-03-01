重遊宜蘭壯圍 林佳龍揭露高中時每月到此一趟的祕密

2019-03-01 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



交通部長林佳龍昨日視察蘇花改工程，並走訪宜蘭壯圍。今天林佳龍於臉書貼文指出，自己高中時期和同學幫忙編寫教材獲得版稅，就用這筆錢透過家扶認養住在壯圍海邊的學童，還與同學去探望學童、當家教老師，而今重返壯圍，想起這段往事。

林佳龍指出，昨天利用視察蘇花改工程的空檔，兼程走訪觀光局今年主打「小鎮漫遊」的其中一個亮點：宜蘭壯圍，這趟行程，也讓他想起數十年前與壯圍的緣分，壯圍沿海的沙丘，是許多遊客漫步的景點，但這片沙丘對他來說，還有非常珍貴的回憶。

林佳龍說，1981年念高中時，班上同學協力幫歷史科教師吳吉男編寫教材，這本書後來暢銷，老師捐出10萬元版稅。當時自己擔任班長，跟同學開班會決定用這筆錢幫助偏鄉弱勢學童。

那時透過家扶認養的孩子，就住在壯圍海邊，除了經濟上的支持和書信往來，每個月他都找同學一起搭火車到壯圍，探望認養的一家三姊弟；有時候陪讀，有時候當起家教老師，還曾隨著孩子在沙灘追逐玩耍，回台北前再用零用錢送個小紅包給孩子。