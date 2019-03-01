醬瓜配飯、一餐多食 獨居長輩這些飲食習慣超不營養

2019-03-01 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近年來台灣逐漸邁入高齡化社會，不少獨居長者為了省錢而「省食」，往往將一餐分為多餐食用，導致今天中午的便當放到隔天才吃情形出現，衛生福利部桃園醫院營養師洪凱婷表示，長者若長期飲食不均、或食用過期食物，恐導致營養不良，桃園醫院多年來提供獨居長者送餐服務，營養師也會到府訪視，教導長者如何正確保存食品，並依長者個人不同疾病給予適當的飲食建議。

衛生福利部桃園醫院連續8年提供獨居長者送餐服務，並以均衡飲食為原則並供應水果，幫助無法外出採買或煮食的長者們，吃的健康又營養。

洪凱婷指出，訪視過程中有獨居個案獨自進食，也有老年人照顧老年人的情況，且飲食習慣多半從簡，常見一餐以白飯配罐頭食品，如豆腐乳、醬瓜、麵筋或泡麵、餅乾果腹，長期飲食不均衡，導致營養不良、血壓及血糖控制不佳等問題。

洪凱婷表示，有的老年人為省錢，常常「一餐多食」把今天中午送餐便當留到隔天才吃，也有個案是因家裡沒有冰箱，食物無法冷藏保存，或是冷凍庫中囤積過多過期食品等習慣。