把握今明好天氣出遊 周日將變天

2019-03-01 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中央氣象局指出，受到東北季風減弱影響，今天北部高溫稍微回升1至2度，中南部則是和昨天差不多。除了東半部有些局部降雨外，大致上今、明兩天天氣穩定，可以說是228連假天氣最好的時段，可把握機會出遊，預計到周日，鋒面又會出現，全台都有降雨機率，溫度又會逐漸下降。

氣象局預報員顏增璽指出，今明兩天東北季風減弱，天氣穩定；今天北台灣還稍微有點涼，高溫大約22度，和昨天比大約回升1至2度，比較偏舒適；中南部和昨天差不多，高溫約29至31度，各地全台早晚低溫17至20度。明天北部高溫回升到26度，中南部一樣高溫在29至31度，日夜溫差仍大。

顏增璽說，這一、兩天只有東半部有局部陣雨機率，整體來看天氣算穩定，是這個連假最好的天氣。周日逐漸變天，周日中午前後鋒面出現，從上半天就開始在降雨，尤其是苗栗以北的區域，然後降雨情況會漸漸擴及到全台，尤其中部以北、東北部地區，但雨來得快去得也快，大約下半天鋒面一過，雨勢就會趨緩。