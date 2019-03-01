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可望解旱象？ 氣象局：3月雨量正常至略偏多

2019-03-01 09:22聯合報 記者洪安怡╱即時報導

中央氣象局公布未來3個月的長期天氣展望，展望未來一季3月至5月溫度，統計及動力模式一致認為氣溫以正常至偏暖為主；雨量方面，統計模式預測未來一季偏乾，動力模式則預測3月有偏濕的可能，4月及5月台灣正常至偏乾，惟東北部海面有偏濕訊號。目前赤道中東太平洋的偏暖海溫正逐漸減弱，且熱帶海氣尚未完全耦合，預測聖嬰現象對台灣影響有限。

統計至2月26日，氣溫方面，全台25站皆為高溫類別，其中21站高溫達該站設站以來的前3名暖；雨量方面，僅蘭嶼為多雨類別，其餘24站為少雨或正常。

就氣候上而言，3月及4月逐漸進入春天的季節，西半部易有局部霧發生的機會。此時大陸冷高壓強度逐漸減弱，南方暖空氣勢力漸漸增強，當南、北勢力於台灣附近交鋒時，為台灣春雨的重要來源之一，但因春季的天氣系統移速較快，預報不確定性較大。

5月起逐漸進入梅雨季，若鋒面在台灣附近徘徊，容易帶來降雨，並有伴隨雷雨或豪(大)雨發生的機會。

逐月預報如下：

3月： 上旬以東北季風影響為主，北台灣天氣濕涼，其他地區大多為多雲到晴，午後山區亦有零星短暫陣雨。預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

4月： 天氣變化快速。預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

5月： 氣候上逐漸進入臺灣梅雨季，當鋒面在臺灣附近徘徊時，易伴隨有雷雨，偶有豪(大)雨發生。預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、60%、20%。

今年3至5月東亞溫度、雨量三分類預報。圖／翻攝自臉書「報氣候 - 中央氣象局」
今年3至5月東亞溫度、雨量三分類預報。圖／翻攝自臉書「報氣候 - 中央氣象局」
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