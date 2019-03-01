未來一周北部天氣數變！ 吳德榮：下周有較大雨勢

2019-03-01 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，東北季風影響，今晨迎風面有較多的低層雲、結構鬆散，伴隨局部零星降雨，包括北海岸、北部山區及東半部。

他說，未來1周至10天，天氣維持每3至4天就有一波東北季風南下的周期變化，以致北台灣常呈現乍暖還寒的現象；未來兩波水氣漸增多，降雨範圍有往南擴展的趨勢，其中也有較大雨勢出現的機率。

今天白天季風漸減弱，北台灣陰天轉多雲、偶見陽光，略偏涼，中南部為晴時多雲，白天微熱早晚涼、日夜溫差大；北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨的機率。北部高溫約在23度左右、中部26度、南部31度左右、東部高溫約26度。

明天大幅回暖，各地晴時多雲、白天微熱早晚涼的天氣；中南部清晨及金馬易起霧，山區午後有零星降雨的機率。

周日另一波東北季風南下，北台灣再轉陰有局部雨，氣溫降、轉濕涼微冷；中部雲量增多、有局部短暫雨。北台灣天氣忽暖、忽涼、容易感冒，要注意衣著調適。

下周一東北季風漸減弱，天氣好轉，東半部仍有局部短暫雨；北台灣轉多雲時晴、中南部為晴時多雲，早晚偏涼。

下周二起回暖，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後有零星降雨的機率。