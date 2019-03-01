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228連假第二天 北東偏涼南北溫差大

2019-03-01 04:54聯合報 記者陳智華╱即時報導

今天（1日）是228連假第二天，氣象局指出，在東北季風影響下，迎風面的東半部及北部地區仍有局部短暫雨，降雨範圍及雲量有機會比昨天少一點，中南部持續為多雲到晴的天氣。

溫度方面，清晨北台灣持續偏涼，低溫約16、17度，其他地方則在18到20度左右，白天北部及宜蘭、花蓮氣溫有機會比昨天略微回升，高溫約21至24度，中南部及台東依舊舒適溫暖，高溫約27至30度，南北溫差大，如果民眾南來北往要留意溫度的變化。

228連假第二天， 北東偏涼南北溫差大。圖／氣象局提供
228連假第二天， 北東偏涼南北溫差大。圖／氣象局提供
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高溫氣象局低溫
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