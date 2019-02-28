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學測落落長！燒腦社、自試卷19頁 明星高中搶開閱讀課

2019-02-28 23:00聯合報 記者張錦弘╱即時報導

現在的中學生從小習慣上網看輕薄短小的文章，不愛長篇閱讀，也不擅寫長篇大論。但為引導學生重視閱讀寫作，這兩年大學學測、指考題目反而愈來愈長，連社會、自然科都不例外。

此外，新課綱雖8月才上路，但這兩年的大考命題，已提前呼應跨科整合、生活情境應用的新課綱素養能力，答題難度更高，閱讀理解成為關鍵能力。

以今年學測為例，題目「落落長」，國文選擇題要在短短80分鐘內，讀完11頁、上萬字，回答42題，連同看完題幹、選項，每題平均只能花不到兩分鐘，幾乎沒什麼時間思考；社會、自然科更長達19頁，在110分鐘內，要各回答72、68題，答題時間更趕，等於一分半內就要答一題，且不乏燒腦的跨科題，對考生是一大考驗，很多人直呼寫不完。

有鑑於大考愈來愈重視閱讀理解能力，建中、北一女南一中等高中紛開課，訓練學生跨科整合的閱讀寫作能力。

北一女校長楊世瑞指出，北一女一年半前就開設「閱讀與理解」的高二校訂必修課，結合國、英、數、自然、社會各科老師規畫課程，教學生閱讀文章時如何快速抓住重點、理解內容、進而能批判思考。未來新課綱上路後，這門課將以閱讀環保文章為主，還會設計相關活動，讓課程更活潑、和生活結合。

建中校長徐建國說，該校推動新課綱，校訂必修課也開設「專題寫作與表達」，高一已先試行三學期，教學生如何閱讀文章及研究報告，整理出重點，進而找出主題、寫研究計畫。

中南部的高中也不遑多讓。南一中校長張添唐指出，其實升高中的國中會考，試卷也已加長，朝素養導向命題。南一中因此結合國、英、數、社、自、資訊等六大領域老師，開設高一校訂必修課「竹園專題探索」，教學生如何閱讀理解、應用分析、綜合判斷。

張添堂也盼大考中心未來命題時，能更廣泛研究信度、效度，題目篇幅控制在合理範圍、避免城鄉差異。大考中心指出，未來配合新課綱研究試題，目標全台各地至少三分之一高中生接受過預試，會讓試題更接地氣，不會不食人間煙火。

中一中校長陳木柱則表示，該校未特別開設閱讀理解的課，而是回歸各領域老師的教學，透過跨科共同備課、出試卷，讓學生未來面對落落長的跨科考題時，不但要能讀完、讀懂，還要能迅速作答。

108年學測各科試題頁數、題數、考試時間。製表／張錦弘
108年學測各科試題頁數、題數、考試時間。製表／張錦弘
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今年學測各科題目落落長，很多考生直喊吃不消、寫不完。聯合報系資料照片
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課綱南一中北一女
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