影／衛武營手語怎麼比？竟有四種方式

2019-02-28 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



高雄衛武營藝文中心成熱點，但若用手語比，該怎麼表達？手語協會老師陳立育指出，他看高雄的聽障朋友，有四種手語表達方式，顯現出手語詞彙也隨著新名詞出來，不斷變化。

陳立育示範，第一種是兩手圈出幾何形狀、再左右搖晃，好表達出衛武營的音波式外形，且中間有個圓弧形。

陳立育示範，第二種也是表達出衛武營造形，但是用兩手交叉做出翅膀狀晃動，顯示觀察衛武營的不同方式。

陳立育用手語表示，另兩種則是將三字一個個比出來，但因對「營」有「處」等不同解釋，因此比法也不同。