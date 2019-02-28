224生日卻被登錄228 他半百後才知背後有洋蔥

2019-02-28 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



今天是228，建築師呂欽文在臉書發文表示，他和幾位建築師等朋友聚會，聽到個讓他震撼的故事。有位在座友人H君說，他前兩天才知道自己的外省籍母親在228時曾被一群人圍住要打，幸好一群建中學生高喊「她是我們的國文老師」才得脫身，讓他頓然明白為何他的生日明明是224，有陣卻被登錄為228。

呂欽文說，H君告訴大家，自己前兩天看一位高中同學在line群組分享記憶，指自己當年建國中學的老師是外省人，有次在課堂上因為某種原因，向同學們表白在228時曾被一群人圍住準備毆打，幸好一群建中學生高喊「她是我們的國文老師」，才得以平安脫身的往事。

H君說，他這位同學在50年後分享這記憶，是想在愈趨紛亂的年代，再次追憶這位老師當年想要強調的，如何看待人性的陰暗與光明兩面。

H君指出，當他看到同學寫出這位老師的名字，竟然是他的母親，非常震驚，因為他雖然當然知道媽媽教建中，但從沒聽過父母提過此事。更讓他震撼的是，他這才開始明白為何生日有陣子會被爸媽登錄為228，雖然因為父母已過世，他無法求證，但可想像用228作為兒子的生日，對父母親會是多麼特別的意義！

呂欽文說，此事讓他更加知道要反思在今日已漸麻木的228情緒中，如何穿越表面的紛亂，從人性的角度，冷靜地思索228；就像H君的父母，在自己的兒子身上紀念228一般。