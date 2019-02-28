孫子覺得阿公變笨 嚴重聽損恐提升失智風險

2019-02-28 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



75歲老翁反應遲鈍，與人溝通出現障礙，家人以為他失智，陪同至神經內科就診，經過一連串檢查，發現腦部結構並無異常，並非失智。隨後健康檢查發現，原來他嚴重聽損，幾乎聽不清楚旁人話語，在裝了助聽器後，生活恢復正常。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主任田輝勣醫師表示，聽力一旦受損，將直接影響到人接受外界刺激的程度，也因為與人溝通不良的情況增加，智力慢慢退化，提早宣告「失智」。

該名老翁就是實際案例，這幾年來，整個人呈現迷糊狀態，家人以為他失智，連孫子都覺得他「笨笨的」，不想跟他玩遊戲，但裝上助聽器之後，反應靈敏，常會主動找人聊天，連長期照顧他的外勞都嚇壞了，原來他這麼外向。

臨床研究顯示，長期嚴重聽損，恐將誘發失智症，田輝勣建議，不分年紀都應經常接受「聽力篩檢」，如果聽力受損，可在聽力師協助下，配戴「助聽器」來矯正聽力。

此外，常戴耳機聽音樂，或習慣戴著耳機睡覺，可能導致聽力變差，慢性「突發性耳聾」。老年人耳咽管逐漸退化、失去彈性，以致中耳積水，也容易引發「突發性耳聾」，如果自覺聽力變差，就應積極就醫。

至於聽力如何保養？田輝勣提供三個秘訣，分別為避免過度噪音暴露、適當運動控制三高，及減少攝取過氧化物（例如炸雞、泡麵或燒烤…等食物）。

內政部統計，至2017年底，國內65歲以上聽損人口達9萬3990人，占總聽損人口77%，相較2000年多出近4萬2000人。2019年愛耳月「3/2愛耳家庭日」將在臺北圓山花博廣場舉行「千人聽篩」，透過醫療專業儀器幫民眾做聽力篩檢。