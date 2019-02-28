竹子湖海芋季3月底開跑 花季時間、交通管制總整理

2019-02-28 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



白色海芋花海使春天更加春意盎然，每年有大批遊客前往陽明山，就是為了想要一睹風采。今年竹子湖海芋以「數數海芋」為主題，3月29日到4月28日間開跑，同時間會實施交通管制，可提前規畫行程，搭乘大眾交通工具前往。

今年竹子湖海芋季從3月29日到4月28日間開跑，每逢假日會實施假日，包含周休二日交通管制，自早上9點到下午6點間，像是竹子湖地區湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛交通輸導措施。海芋大道單行館至則是到中正山叉路路口為止。湖田橋往東湖橋路段雙向通行，頂湖段採單向通行且禁止迴轉，並由新闢的石板路往陽金公路離開。

除了開車外，可搭乘大眾運輸工具前往，如從捷運石牌站搭128或小8，北投站搭129或小9到北投竹子湖地區，也可搭乘230到陽明山公車總站，再轉乘108、128、129、小8、小9、124、131等。台北車站搭260到陽明山公車戰後，轉搭108、128、129、小8、小9、124、131。捷運劍潭站搭260、紅5到陽明山公車總站。

此外，也可在捷運劍潭站搭111、捷運劍南路站搭681、捷運萬芳社區站搭109到陽明山第二停車場，再轉搭再轉搭128、129、小8、小9、124、131。公園路公保大樓前搭乘皇家客運1717台北到金山線到竹子湖派出所下車，下車後過湖田橋靠左走30分鐘就可以到達海芋大道，靠右走30分鐘可到頂湖地區。