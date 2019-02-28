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哪些人不建議染髮？專家提醒愛美人士這幾點

2019-02-28 18:07聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

不少愛美民眾喜歡染髮，再加上各種簡便快速的染劑問世，吸引許多人在家DIY。但追求時髦同時，皮膚科醫師提醒，有過敏體質、異位性皮膚炎、頭皮毛囊炎、腎臟病患及孕婦等人，其實並不適合染髮。若民眾染髮後一旦發現頭皮不適，應先尋求專業醫師協助，別再補染。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，染劑要將頭髮著色持久，其氨水及過氧化氫等化學成分也相對較多。但頭皮是人體毛囊最多且最密集的部位，而染髮時其染劑一定會染到髮根，頭皮很可能因化學刺激，出現過敏性的接觸性皮膚炎。

趙昭明坦白表示，門診常見因染髮造成的頭皮發炎及潰爛，甚至有患者因此出現掉髮及頭暈問題。倘若民眾頭皮本來就有脂漏性皮膚炎、毛囊炎或乾癬，此時染髮更是雪上加霜，萬萬不可。

此外，免疫功能不好的民眾，也建議不要染髮。趙昭明說，他今天上午門診就遇到一位62歲婦人，因將白髮染黑而出現頭皮癢痛情形，引發一粒粒的毛囊炎，但症狀過去不曾發生。追問才知，婦人近期正接受C肝口服藥物治療。

趙昭明表示，正在進行治療的病人其免疫功能會下降，而染劑的化學物質很可能會「經皮毒」吸收，也就是透過毛囊進入體內而影響健康。所以患病、病後恢復、腎臟疾病、血液疾病、女性生理期間和孕婦統統都不適合染髮。

臨床曾有美髮師罹患泌尿系統癌症，懷疑是長期接觸染劑引起。趙昭明提醒，儘管美髮師會協助染髮民眾使用頭皮保護液或保護膜做一層防護，但長期下來仍可能對健康造成影響，建議染髮不要太頻繁，補染應間隔三個月以上再做。

重要的是，民眾應選擇合格染劑，購買有許可證字號及完整標示的產品，特別要看清楚產品外包裝是否有衛生福利部核准的含藥化粧品許可證字號，如衛部（署）粧製字第○○○○○○號或衛部（署）粧輸字第○○○○○○號等。

衛福部食藥署也提醒，當染劑選購後發現有不良品或發生不良反應，可通報「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」，通報專線：02-66251166轉6401。

染髮傷身體。 圖／本報資料照片
染髮傷身體。 圖／本報資料照片
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有過敏體質、異位性皮膚炎、頭皮毛囊炎、腎臟病患及孕婦等人其實不建議染髮。　圖／食...
有過敏體質、異位性皮膚炎、頭皮毛囊炎、腎臟病患及孕婦等人其實不建議染髮。　圖／食藥署提供
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醫師孕婦皮膚科
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